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Survivor eleme adayları kim oldu? 28 Ocak Survivor ada konseyi

Survivor eleme adayları belli oldu mu? Survivor eleme adayları kim oldu? 28 Ocak Survivor ada konseyi nefes kesti. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazanınca Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi elenme potasına girdi.

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Survivor 28 Ocak Cumartesi akşamı yine nefes kesti. Survivor eleme adayları kim oldu? 28 Ocak Survivor ada konseyi hangi isimler çıktı? Survivor'da muhteşem bir mücadele vardı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bu nedenle Gönüllüler Takımı'ndan iki ismin eleme potası girmesi kesinleşti. Peki, 28 Ocak Gönüllüler Takımı'nda eleme adayları kim oldu?

28 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYLARI

28 Ocak Survivor eleme adayları henüz belli olmadı. Survivor ada konseyi toplantısı sonrası eleme adayları belli olacak. 

SURVİVOR'DA 28 OCAK CUMARTESİ NELER YAŞANDI?

Atlama sonrası merdivenle çıkılan ve iniş sonrası atışa dayalı parkurun ilk turunda Gönüllüler iki oyun aldı. Sonrasında Ünlüler iki oyun daha alarak skoru 2-2 yaptı.

Çekişmeli geçen mücadelede ilk turu 5-3 Ünlüler Takımı kazandı. Son oyunu kaybeden Tuğçe Melis ise oyunu kaybedince gözyaşlarına boğuldu.

İkinci turdaki mücadelede yine kıran kırana oldu. İkinci turda Gönüllüler Takımı adına parkura çıkan Denisa sakatlandı ve sakatlandıktan sonra ağlamaya başladı.

İkinci turda ise Gönüllüler Takımı muhteşem bir performans sergiledi ve ikinci turu 5-2 kazanmayı başardıları.

BEST OF’A ÇIKTILAR

Best Of’ta eşitlik bozulmadı ve tur bayrak yarışına kaldı. Best Of’ta yaşanan Serhat ve Adem kavgası geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın araya girmesiyle Ünlüler Takımı sakinleşti. Bayrak yarışında İlhan ve Sema müthiş bir performans sergiledi ve dokunulmazlık sembolü ünlülere gitti.

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