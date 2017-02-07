Survivor Fatih Hürkan kimdir? Fatih diskalifiye edilecek mi?

Survivor Fatih kimdir? İlhan Mansız’la ettiği kavgayla gündeme oturan Fatih Hürkan diskalifiye edilecek mi? Survivor Fatih hakkında merak edilenler haberimizde. Survivor’da Ünlüler adasında yarışan Fatih Hürkan adaya geldiği günden beri herkesle tartışmasıyla dikkat çekti. Bir dönem oyunculuk da yapan Fatih sonunda İlhan Mansız’la kavga etti. Peki Fatih Hürkan diskalifiye edilecek mi? Survivor Fatih kimdir, nereli, kaç yaşında?

SURVİVOR FATİH KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998'de Best Model of Turkey'de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Şahika Tekand Studio'sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV'de sunuculuk yaptı ve 100'ün üzerinde Reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.

Fatih Hürkan, ada konseyinde kendisini şu sözlerle tanıttı; "İstanbul'da yaşıyorum aslen Samsunluyum. Çok uzun zamandır Survivor'a gelmeyi istiyordum. Hayatımda mücadele ve savaş hep vardı. Tam benim için olduğunu düşünüyordum. Çok teşekkür ederim en azından burada oturuyorum. Spora çocukluğumda Judo ile başladım. İstanbul şampiyonluğum var. Ortaokulda kaleciliğe geçtim. Uzun dönem kalecilik yaptım, profesyonelde 4 yıl sürdü. Sonra oyunculuğa geçtim ama sporu hiç bırakmadım. Bir dönem ninjutsu yaptım. Haftanın üç günü halı saha, bir günü voleybol dört günde crossfit yapıyorum. Oyunculuğu epey zamandır yapıyorum. Bir dönem annemin rahatsızlığı nedeniyle ara verdim. Annemi kaybettiğim dönemde şov dünyasından geri düştüm. Kokusunu her zaman özlediğim bir oğlum ve eşim var."

İŞTE FATİH HÜRKAN – İLHAN MANSIZ KAVGASI

Yayınlanan Survivor 14. yeni bölüm fragmanına İlhan Mansız ve Fatih Hürkan arasındaki kavga damga vurdu. Ödül oyunu sırasında yaşanan bu kavgada tarafları ayırmanın pek de mümkün olmadığı görülüyor. Yarışmanın takipçileri ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor.