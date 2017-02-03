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Survivor ödül oyunu kim kazandı 3 Şubat Survivor son bölüm TV 8'de

Survivor ödül oyunu 3 Şubat tarihinde voleybol maçı oldu. Survivor ödül oyunu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından ikişer kişilik ekipler karşı karşıya geldiler ve Survivor ödül oyunu için yarıştılar. Survivor son bölüm TV 8'de yayınlandı. Son bölümdeki ödül oyunu büyük boy bir pizza oldu.

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Survivor ödül oyunu kim kazandı? 3 Şubat tarihli Survivor son bölüm TV 8'de ekranlara geldi. Survivor son bölümde ödül oyunu için takımlar voleybol maçında karşı karşıya geldiler. İkişer kişilik ekipler voleybol maçında büyük ödül için kıyasıya bir rekabete girdiler. 3 Şubat Survivor ödül oyunu sonunda ödül ise büyük boy bir pizza oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Ödül oyununda kıran kırana bir rekabet yaşandı. Survivor son bölümde, takımlar ödülü kazanmak için voleybol maçı yaptılar. Voleybolda ilk turda ikişer kişilik ekiplerle takımlar puan almaya çalıştılar. İlk tura Gönüllüler iyi bir başlangıç yaptı ancak Ünlüler art arda 4 oyun alarak ilk turu kazandılar.

İkinci turda ise 5 kişilik ekipler sahaya çıktılar. Ünlüler Takımı oyunu domine ederek seti ve maçı kazandı ve ödülün sahibi oldu. Gönüllüler ise kendi aralarında tartışma yaşadılar.

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SURVIVOR'DA ADAYA ÜNLÜLER TAKIMINDAN SEDA VEDA ETTİ
Survivor 2017’ye son veda eden isim belli oldu. 31 Ocak gecesi adaya veda eden kişi Seda oldu. Seda Demir elendiğinden öğrendikten sonra söyledikleriyle damga vurdu. Seda; “Şimdi konuşmak çok zor. Ağlamadan konuşmayı deneyeceğim. Çok uzun süredir hayalim Survivor’a gelmekti. Bu şekilde yazılmak zaten hiç hoşuma gitmedi. Herhangi bir arkadaşa saygısızca bir laf söylediğimi veya terbiyesizlik yaptığımı düşünmüyorum. Sadece oyun sırasında adrenalinin fazla olmasından dolayı kavga çıkmıştı. Bu nedenle yanlış anlaşıldım. Bunlardan dolayı kavgacı ve tartışmacı olarak yansıdı gruba ve o yüzden yazıldım. Bu kadar kolay olmamalıydı, herkesin kendi fikrini birkaç kez daha düşünmesini isterdim. Adaya yararımın olduğunu düşünüyordum. Ben bu üzüntüyü birkaç ay üstümden atamam çünkü Survivor’a kendimi çok ait hissediyordum. Kırgın olduğum birileri var. Şimdi ağlamayacağım, ne diyeyim nasipten ötesi de olmuyor. Daha çok kalmayı isterdim ama bu kadarsa da yapacak bir şey yok.” diye konuştu.
 

 
 
SERHAT AKIN - ESER WEST KAVGASI
Ödül oyununda bir araya gelen iki takımın kazanacağı ödül, börekti. İki takımda haftalardır aç olmasının etkisiyle yarışmaya tüm gücüyle asıldı fakat kazanan takım Gönüllüler oldu. Oyun sırasında Eser West ve Serhat Akın birbirine girdi. Furkan'ın kaybettiği oyunun ardından tartıştıkları gözlenen ikiliyi ayırmak için takım arkadaşları zorlandı. Hatta bir ara Esat Yontuç bile kavgayı ayırmaya geldi.
 

 
Eser West'in, "Seninle aynı adaya düşeyim göreceğim ben seni" tehdidinin ardından Serhat Akın, "Adayı bekleme şimdi gel delikanlıysan" demiş, kavga daha fazla büyümeden sonlandırılmıştı. Bu olay sonrası Eser'e olan tepkiler artıyor.
 

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