Survivor ödül oyunu kim kazandı? Ödül oyununda İlhan Sedat kavgası
Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor’da 24 Ocak Salı akşamı ödül oyunu yarışması yapıldı. Ödül oyununa İlhan Mansız ve Çılgın Sedat arasındaki kavga damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı Suvivor’da kaza oldu. Survivor’da şok eden bir kaza yaşandı. Kaza nedeniyle ilkyardım ekipleri müdahale ederken Acun Ilıcalı’nın tepkisi korkutucu bir durum olduğunu gösterdi.
Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor’da ödül oyununda izleyenleri şok edecek gelişmeler yaşandı. 24 Ocak Salı akşamı Survivor son bölümde gerçekleşen kaza yarışmacıların yüreğini ağzına getirdi. Adada böyle bir gelişme yaşanması herkesi üzerken, Acun Ilıcalı’nın tepkisi de bir hayli korkutucu oldu. Kaza sonrası ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.
Survivor Volkan’ın oyunda kafası yarıldı ve ambulansa kaldırıldı. Yarışmacıların korku dolu bakışları altında Volkan’a ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından Volkan oyuna devam etti.
Ödül oyununda bir başka ilgi çekici gelişme de İlhan Mansız ve Çılgın Sedat arasında yaşanan tartışmaydı. İlhan Mansız ve Çılgın Sedat birbirlerine girdi ancak etraftakilerin araya girmesiyle sakinleştiler.
Survivor ödül oyununda çok çekişmeli geçen mücadeleyi Ünlüler Takımı kazandı. Final turuna kalan zorlu oyunu Ünlüler Takımı kazanarak ödülün sahibi oldular. Ödül ise olta takımı oldu.
SURVIVOR SON VİDEOLAR VE HABERLER İÇİN TIKLAYIN...
SURVIVOR'DA NELER OLDU?
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.