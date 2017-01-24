Survivor ödül oyunu kim kazandı? Ödül oyununda şok kaza

Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor’da ödül oyununda izleyenleri şok edecek gelişmeler yaşandı. 24 Ocak Salı akşamı Survivor son bölümde gerçekleşen kaza yarışmacıların yüreğini ağzına getirdi. Adada böyle bir gelişme yaşanması herkesi üzerken, Acun Ilıcalı’nın tepkisi de bir hayli korkutucu oldu. Kaza sonrası ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

Survivor Volkan’ın oyunda kafası yarıldı ve ambulansa kaldırıldı. Yarışmacıların korku dolu bakışları altında Volkan’a ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından Volkan oyuna devam etti.

Ödül oyununda bir başka ilgi çekici gelişme de İlhan Mansız ve Çılgın Sedat arasında yaşanan tartışmaydı. İlhan Mansız ve Çılgın Sedat birbirlerine girdi ancak etraftakilerin araya girmesiyle sakinleştiler.

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.