Survivor SMS halk oylaması sonuçları - Survivor’da kim elendi?

Merakla beklenen Survivor halk oylaması sonuçları açıklandı. Survivor 2017 halk oylaması SMS sonuçları için nefesler tutuldu. Survivor adasına veda edecek ilk isim belli oldu. Survivor elenme adayları Erdi, Fulya, Berna ve Eser West olmuştu. Bu sonuçlara göre Gönüllüler Takımından bir kişinin elenmesi kesinleşmişti. İşte, 24 Ocak Salı Survivor halk oylaması sonuçları.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? (24 OCAK SALI)

Survivor adasına Gönüllüler Takımından Fulya veda etti. Fulya elenme sonrası gözyaşlarına boğuldu. Volkan ve Ogeday'a hakkını helal etmediğini söyleyen Fulya takım arkadaşlarına ateş püskürdü. Birleşmeye kadar takım olmanın öneminden bahseden Fulya'nın söyledikleri herkesi üzdü.

SURVİVOR HALK OYLAMASI SONUÇLARI

22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girmişti. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kalmıştı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Erdi ve Fulya'nın ardından oylamada çıkan üçüncü isim Berna oldu. Berna eleme için en çok oyu almasının ardından hıçkırıklara boğuldu ve bunun peşini bırakmayacağını söyledi. Bireysel dokunulmazlığa sahip Ogeday da Eser West'i eleme adayı gösterdi.