Survivor SMS sonuçlarında kim elendi? 24 Ocak Salı

Survivor 4. bölüm kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesine sahne oldu ve elenen kişi belli oldu. Survivor 2017 kim elendi sorusunun yanıtı için Survivor 4. bölüm izle. Survivor son bölüm çekişmeli geçen bir ödül oyunu ile ekranlara geldi. Ödül oyununa ise yaşanan tartışmalar damga vurdu. Survivor 2017 kim elendi, Survivor kim gitti? İşte Survivor son bölüm merak edilenler.

Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor’da 24 Ocak Salı akşamı ödül oyunu yarışması yapıldı. Ödül oyununa İlhan Mansız ve Çılgın Sedat arasındaki kavga damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan anı Suvivor’da kaza oldu. Survivor’da şok eden bir kaza yaşandı. Kaza nedeniyle ilkyardım ekipleri müdahale ederken Acun Ilıcalı’nın tepkisi korkutucu bir durum olduğunu gösterdi.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor adasına Gönüllüler Takımı'ndan Fulya veda etti. Fulya elenme sonrası gözyaşlarına boğuldu. Volkan ve Ogeday'a hakkını helal etmediğin söyleyen Fulya takım arkadaşlarına ateş püskürdü. Birleşmeye kadar takım olmanın öneminden bahseden Fulya'nın söyledikleri herkesi üzdü.

Survivor Volkan’ın oyunda kafası yarıldı ve ambulansa kaldırıldı. Yarışmacıların korku dolu bakışları altında Volkan’a ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından Volkan oyuna devam etti.

Ödül oyununda bir başka ilgi çekici gelişme de İlhan Mansız ve Çılgın Sedat arasında yaşanan tartışmaydı. İlhan Mansız ve Çılgın Sedat birbirlerine girdi ancak etraftakilerin araya girmesiyle sakinleştiler.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da henüz kimin elendiği belli olmadı. Eleme adayları Gönüllüler Takımı’ndan Erdi, Fulya, Berna ve Eser West oldu. Yapılan SMS oylaması sonucu adaylardan biri yarışmaya veda edecek. Kimin elendiği belli olur olmaz sayfamızdan öğrenilebilecek.

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.