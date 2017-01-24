Survivor Tuğçe Melis Demir kimdir, kaç yaşında, kariyeri?

Survivor 2017 için heyecanlı bekleyiş cumartesi günü son buldu ve yeni sezon başladı. Birçok iddialı ismin bulunduğu yarışmada Gönüllüler Takımında yer alan Tuğçe Melis Demir de oldukça iddialı. ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusu olan Survivor Tuğçe Melis Demir, bu yüzden denge konusunda sorun yaşamayacağa benziyor. İzleyicilerden ilk bölümlerde tam not alan başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri de merak ediliyor. İşte merak edenler için Tuğçe Melis Demir kimdir, nereli, kaç yaşında, kariyeri?

SURVIVOR 2017 TUĞÇE MELİS DEMİR KİMDİR?

11 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tuğçe Melis Demir, öğreninimini İzmir'de sürdürmüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesinde lisans eğitimini gerçekleştiren Demir, eğitim hayatında devam ederken, bir taraftan da sportif faaliyetlerine ağırlık kazandırmıştır. Buz Hokeyi sporunda profesyonel bir kimliğe sahip olan Tuğçe Melis Demir, ODTÜ Buz Hokeyi Takımı ve milli takım oyuncusudur.

1,69 boya ve 62 kiloya sahip olan Demir, Survivor Gönüllüler Takımı'nda ter döküyor. Yarışmanın İnternet sayfasında seyirciler tarafından yorumlanan Tuğçe Melis Demir hakkında, "Gönüllülerin favorisi olarak görüyorum", "Çok güzel, çok yetenekli" yorumları yapıldı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.