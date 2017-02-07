Survivor'da kim elendi 7 Şubat Survivor SMS halk oylaması sonuçlandı

7 Şubat tarihli TV 8’de yayınlanan popüler yarışma programı Survivor’da kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları nasıldı? Survivor’da bu hafta bir kişi daha adaya veda etti. Adem, Denisa, Erdi ve Sabriye dörtlüsünden adaya kim veda etti. 7 Şubat Survivor’da kim elendi? İşte, Survivor SMS halk oylaması sonuçları.

7 ŞUBAT SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

7 Şubat gecesi yapılan ada konseyinde Survivor’a veda eden isim Denisa oldu. Denisa en az oyu alan kişi oldu ve Survivor rüyasına veda etmek zorunda kaldı. Elenmesinin ardından güçlükle konuşan Denisa; İsmimi duyunca kötü oldum. Yapacak bir şey yok, halkımızın kararı böyleymiş. Belki böylesi benim için daha iyi olacak. Sizlerle tanıştığım için mutluyum, böyle büyük bir projede yer almaktan dolayı mutluyum benim için çok teşekkür ederim. Survivor benim için burada bitmiş olsa da içimdeki Survivor ruhu hiç ölmeyecek. Başka diyecek bir sözüm yok.” diye konuştu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da Ünlüler Takımı'nda istenmeyen aday Sabriye oldu. Sabriye Şengül, neredeyse oybirliğiyle istenmeyen yarışmacı oldu. Survivor Sabriye eleme potasına çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığa sahip olan Sedat da eleme potasına çıkacak bir isim söyledi. Sedat ise Adem'in ismini verdi ve Adem'in gitmesi yönünde isteğini belirtti. Survivor Adem Kılıççı bir diğer eleme adayı oldu. Survivor Sedat, Adem'in kendisine 3 kez hakaret ettiğini, Survivor'dan gitmesini istediğini söyledi. Adem'den yaşça büyük olduğunu ve böyle bir saygısızlığı kabul edemeyeceğini, Adem'in İlhan Mansız karşısında kendisine gösterdiği tavrı göstermemesinden dolayı adını söylediğini belirtti.