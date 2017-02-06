Survivor'da kim elenecek? Konseyde Survivor Sedat'tan şok sözler

Survivor elenme adayları kim oldu? Survivor'da elenme adayları belli oldu. Survivor’da nefes kesen dokunulmazlık oyunu sonrası Ünlüler takımından iki kişinin eleme potasına girmesi kesinleşti. Önceki gece yapılan ada konseyinde Denisa ve Erdi’nin isimleri çıkmıştı. Son ada konseyinde kimlerin adı yazıldı? Ada konseyinde bireysel dokunulmazlık sahibi olan Sedat bir ismi söyleme hakkı kazandı.

5 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler Takımı'nda istenmeyen aday Sabriye oldu. Sabriye Şengül, neredeyse oybirliğiyle istenmeyen yarışmacı oldu. Survivor Sabriye eleme potasına çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığa sahip olan Sedat da eleme potasına çıkacak bir isim söyledi. Sedat ise Adem'in ismini verdi ve Adem'in gitmesi yönünde isteğini belirtti. Survivor Adem Kılıççı bir diğer eleme adayı oldu. Survivor Sedat, Adem'in kendisine 3 kez hakaret ettiğini, Survivor'dan gitmesini istediğini söyledi. Adem'den yaşça büyük olduğunu ve böyle bir saygısızlığı kabul edemeyeceğini, Adem'in İlhan Mansız karşısında kendisine gösterdiği tavrı göstermemesinden dolayı adını söylediğini belirtti.

4 ŞUBAT ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.

Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takım arkadaşlarına meydan okumayı ihmal etmedi.

SURVİVOR'DA 5 ŞUBAT'TA NELER YAŞANDI?

Parkurda büyük heyecan vardı. Parkurda bir yarışmacı halka üzerine uzandı ve iki takım arkadaşı iple onu yönlendirdi. Ortadaki yarışmacı sembolleri bir noktadan toplayıp bir diğer noktaya koydular.

Gönüllüler yarışmaya çok zinde başladı ve ilk turu önde götürdüler. Skoru 4-2’ye getiren Gönüllüler Takımı büyük avantaj sağladı. Gönüllüler’de oyunu kaybeden Eser sinirden çılgına döndü. İlk turu Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı.

İkinci turda ise ibre bu sefer Ünlüler’e döndü. Özellikle erkeklerde Ünlüler ağır bastı ve ikinci turu 5-2 kazandılar. Böylelikle oyun Best Of Turuna kaldı.

Best Of Turu’nda ise müthiş bir yarışma yaşandı. Gönüllüler takımı oyun vermeden turu ve dokunulmazlığı 3-0 kazandılar.