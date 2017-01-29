Survivor'dan bu hafta kim elenecek? 4 aday da belli oldu

29 Ocak Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor'da büyük heyecan yaşandı. Survivor ada konseyi toplandı, ada konseyinde Survivor eleme adayları kimdi? 29 Ocak'ta oynanan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu. Böylelikle Ünlüler Takımı'ndan iki ismin eleme potasına girmesi kesinleşti. Bireysel dokunulmazlık ise İlhan Mansız'ın oldu.

29 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Oylamada adada birçok kişiyle tartışan Seda'nın ismi çıktı. Oyunculuğuyla tanınan Seda Demir eleme adaylarından biri oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi olan İlhan Mansız ise Sabriye'nin ismini verdi. Böylelikle Seda ve Sabriye günün eleme adayları oldu.

Bir gece önce yapılan ada konseyinde ise eleme adayları ise Denisa ve Sadin olmuştu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda yarışmacılar adeta birer halterci gibi ağırlık kaldırdı. Yarışmacıların kaldırdığı sopaya takım arkadaşları ağırlık taktı ve yarışmacılar bu ağırlıklarla dengede durmaya çalıştılar. Survivor dokunulmazlık oyununda ilk tur ünlülerin oldu. Ünlüler çok iyi bir performans sergiledi ve ilk turu rahat kazandılar.

İkinci tur ve Best Of turunu Gönüllüler takımı kazandı. Bireysel dokunulmazlık ise İlhan Mansız'ın oldu.

28 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayları belli oldu. Survivor’da Ünlüler Takımı’nın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından Gönüllüler Takımı’ndan iki adayın elenme potasına gireceği belli oldu. Ada konseyinde Gönüllüler Takımı’nda Denisa’nın ismi çıktı. Denisa neredeyse oy birliğiyle elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday ise yeni yarışmacı Sadin’in ismini söyledi. Böylelikle 28 Ocak eleme adayları Denisa ve Sadin oldu. Sadin ise Ogeday’a meydan okudu.