Survivor'dan ilk kim elenecek? 24 Ocak Salı 4 adayın ismi belli oldu

Survivor eleme adayları kimler oldu? 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanan Survivor programında yeni eleme adayları ortaya çıktı. Survivor ada konseyinde kimin ismi yazıldı? Dokunulmazlık oyunu için yapılan yarışmalarda Ünlüler takımı bir kez daha başarılı oldu ve dokunulmazlık sembolünü kazandı. Ardından bireysel dokunulmazlık için Gönüllüler takımı yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Ogeday alarak ada konseyinde bir ismi söyleme hakkı kazandı. Survivor Gönüllüler Takımından bu akşam bir kişi adaya veda edecek. Belli olan 4 isimden kimin eleneceği ise büyük merak konusu. TV8 canlı yayınla Survivor 2017 saat 20.00'de ekrana gelecek.

23 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bir önceki gece yapılan Survivor eleme toplantısında Erdi ve Fulya’nın adı ortaya çıkmış ve bu isimler eleme potasına girmişti. Bu gece ada konseyinde çıkacak isimlerle toplamda 4 kişi Gönüllüler Takımı’ndan eleme aşamasına geldi.

Erdi ve Fulya'nın ardından oylamada üçüncü eleme adayı Berna oldu. Berna bu karar ardından hıçkırıklara boğuldu ve arkadaşlarına sitem etti. Bireysel dokunulmazlığa sahip Ogeday ise Eser West ismini söyledi.

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.

23 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Takımlar arasında yapılan mücadele bir hayli çekişmeliydi. İlk turdaki oyunlarda Ünlüler takımı başarılı oldu ve ilk turu 5-1 Ünlüler kazandı. İkinci tura ise Gönüllüler takımı çok iyi bir başlangıç yaptı ve 2-0 öne geçti. Ardından ünlüler üst üste iki oyun kazanarak durumu 2-2’ye getirdi. Ünlüler müthiş performanslarını sürdürüp durumu 4-3’e getirdi ve öne geçti. İkinci turu da kazanan Ünlüler dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu.

SURVİVOR’DA DÜN GECE

Survivor’un dün geceki eleme oyununda büyük heyecan yaşanmıştı. Dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımı kazanmıştı. Bireysel dokunulmazlığı ise Volkan almıştı. Volkan eleme adayı olarak Fulya’yı göstermişti. Konsey toplantısında ise Erdi’nin ismi çıkmıştı. Bu sonuçlara göre Erdi ve Fulya eleme adayı olmuştu.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.