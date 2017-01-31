Survivor'dan kim elendi 31 Ocak ada konseyi SMS sonuçları açıklandı

Survivor'da bu hafta kim elenecek? Gönüllüler Takımından Sadin veya Denisa mı? Yoksa Ünlüler Takımından Seda veya Sabriye mi? Bu akşam ada konseyinde eleme heyecanı yaşanacak. Seyirciler heyecanla Survivor yayın saatini bekliyor. Elenecek isim halk oylamasıyla (SMS) belirlenecek. Cumartesi akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı ve Gönüllüler Takımından oylama sonucu ilk eleme adayı olarak Denisa'nın ismi çıktı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday ise Sadin'in ismini söyledi. Pazar akşamı oynanan 2. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı ve Ünlüler Takımındaki oylama sonucu Seda'nın ismi çıktı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan İlhan Mansız da Sabriye'yi söyledi. Bu akşam ada konseyinde yaşanacak eleme oylamasının sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

31 OCAK SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2017’ye bu hafta veda eden isim belli oldu. 31 Ocak gecesi adaya veda eden kişi Seda oldu. Seda Demir elendiğinden öğrendikten sonra söyledikleriyle damga vurdu. Seda; “Şimdi konuşmak çok zor. Ağlamadan konuşmayı deneyeceğim. Çok uzun süredir hayalim Survivor’a gelmekti. Bu şekilde yazılmak zaten hiç hoşuma gitmedi. Herhangi bir arkadaşa saygısızca bir laf söylediğimi veya terbiyesizlik yaptığımı düşünmüyorum. Sadece oyun sırasında adrenalinin fazla olmasından dolayı kavga çıkmıştı. Bu nedenle yanlış anlaşıldım. Bunlardan dolayı kavgacı ve tartışmacı olarak yansıdı gruba ve o yüzden yazıldım. Bu kadar kolay olmamalıydı, herkesin kendi fikrini birkaç kez daha düşünmesini isterdim. Adaya yararımın olduğunu düşünüyordum. Ben bu üzüntüyü birkaç ay üstümden atamam çünkü Survivor’a kendimi çok ait hissediyordum. Kırgın olduğum birileri var. Şimdi ağlamayacağım, ne diyeyim nasipten ötesi de olmuyor. Daha çok kalmayı isterdim ama bu kadarsa da yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? (30 OCAK)

İlk turda kıran kırana bir rekabet vardı. Heyecan son ana kadar sürdü ancak kazanan takım Gönüllüler Takımı oldu. Rakibini 5-4 mağlup eden Gönüllüler ilk turu önde bitirdi.

İkinci turda ise Gönüllüler ezici bir oyun ortaya koydu. Gönüllüler Takımı rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek börek ödülünün sahibi oldu.

29 OCAK SURVIVOR ELEME ADAYLARI

İlk kez ada konseyinde isim yazmak zorunda kalan Ünlüler Takımı büyük bir sınav verdi. Oyların büyük çoğunluğunu alan Seda Ünlüler Takımından ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan İlhan Mansız da sürpriz bir şekilde Sabriye'nin adını söyledi. Sabriye, İlhan Mansız'ın adını söylemesinden sonra gözyaşlarına boğuldu. Seda ve Sabriye Ünlüler Takımının ilk elenme adayları oldu.

28 OCAK SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayları belli oldu. Survivor’da Ünlüler Takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından Gönüllüler Takımından iki adayın elenme potasına gireceği belli oldu. Ada konseyinde Gönüllüler Takımında Denisa’nın ismi çıktı. Denisa neredeyse oy birliğiyle elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday ise yeni yarışmacı Sadin’in ismini söyledi. Böylelikle 28 Ocak eleme adayları Denisa ve Sadin oldu. Sadin ise Ogeday’a meydan okudu.