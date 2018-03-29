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Suyu azalan kanalda mahsur kalan balıklar için seferber oldular

Iğdır'da, havaların ısınmasıyla tarım arazilerinde kullanıldığı için suyu azalan bir su kanalında mahsur kalan yaklaşık 10 bin balığın başka bir alana tahliyesi için çalışma başlatıldı

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Kentin Yaycı köyündeki bir su kanalının suyu, havaların ısınmasıyla  çiftçilerce tarım arazilerinde kullanılınca büyük oranda azaldı. Suyun azalması  üzerine kanalda yaşayan yaklaşık 10 bin balık, köydeki bir köprünün altındaki su  birikintisine toplandı. Suyun çamurlu olduğu bu alanda mahsur kalan balıkları  gören köylüler, telef olmamaları için durumu yetkililere bildirdi.
 
Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli  Parklar ekipleri de söz konusu alana gelerek balıkların tahliyesi için çalışma  başlattı.
 
Su dolu varillere alınmaya başlanan balıklar, Ağrı Dağı Milli  Parkı'ndaki sulak alanlara bırakılacak.
 
İtfaiye görevlileri ile İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara  Müdahale Aracı'ndaki (TOMA) polisler, tahliye işlemi sırasında balıkların  ölmemesi için alana su takviyesi yaptı.
 
"BALIKLARIN TAHLİYESİ ZAMAN ALABİLİR"  
Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere  yaptığı açıklamada, suyun azalması sebebiyle 10 bin balığın kanalda sıkıştığını  belirterek balıkların tahliyesi için çalıştıklarını anlattı.
 
Balıkların ölmemesi için bulundukları alana su takviyesi yaptıklarını  da dile getiren Türkoğlu, "Kanala su takviyesi yaparak balıkların yaşam alanını  genişlettik, kısım kısım da tahliyelerini yapacağız. Bu sebeple balıkların  tahliyesi zaman alabilir." dedi.
 
Türkoğlu, balıkları Ağrı Dağı eteklerindeki sulak alanlara  bırakacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:
 
"Buradan alacağımız balıkları, Ağrı Dağı eteklerindeki Aras Nehri'ne  ve Ağrı Dağı Milli Parkı içerisindeki Karasu Sazlığı sulak alanlarına bırakarak  yaşamalarını sağlayacağız. Balıklar, Aras Nehri'nde yaşayan caner balığı, sazan  balığı, kara balık gibi türlerden oluşuyor. Balıklar, çalışmamız sonucu  kurtarılarak kendi doğal ortamlarına bırakılacak."Balıkları tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
 
  

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