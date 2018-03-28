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Tabelalarda yabancı kelimelerin büyüklüğü Türkçe kelimenin yüzde 25’i olacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar standardını yayınladı. Buna göre tabelada yabancı ifade Türkçe kelimenin yüzde 25’i büyüklüğüne olacak.

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Dünya gazetesinin haberine göre TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz, özellikle büyük kentlerde gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğunu belirtti. 
Bunun önüne geçmek için standart belirlediklerini ifade eden Korkmaz, tabelada Türkçe kelime kullanımının esas olduğunu ancak yabancı kelime kullanılacaksa bunun Türkçe kelimenin yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılma kuralı getirildiğini bildirdi.
 
Korkmaz, tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden yapılması kuralı getirildiğini, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabileceğini belirtti.
(Sputnik)

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