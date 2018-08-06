Bankadan çektiği tüm parasını çaldılar

Sivas'ta bir esnaf iş yerinden 16 bin 300 lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ödemeleri için bankadan 16 bin 300 lira para çeken R.Y. parayı çekmesinin ardından iş yerine geldi.

Takip edildiğini anlamayan R.Y. çektiği parayı poşete koyup iş yerindeki masanın üzerine bıraktı. Daha sonra müşteri gibi dükkana giren 4 kişi ile ilgilenmeye başladı.

Şahısların iş yerinden ayrılmasının ardından R.Y. paranın bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Durumun polise haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri dükkanda güvenlik kamerası bulunmadığından dolayı parmak izi alarak inceleme yaptı.

Olaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.