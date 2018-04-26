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Taksi, iş makinesine çarptı: 3 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, iş makinesine çarpan taksinin sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğle saatlerinde, Boyabat Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Mehmet Bozkurt’un (45) kullandığı 57 T 3058 plakalı taksi,e 52 K 7156 plakalı iş makinesine çarptı. Kazada taksi sürücüsü Bozkurt ile yolcular Niyazi Celiloğlu (67) ve Adem Celil (48) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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