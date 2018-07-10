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Taksim Meydanı’nda taciz edilen kadın gözyaşlarını tutamadı

Taksim Meydanı’nda tanıdığı bir kişi tarafından rahatsız edilen kadın gözyaşlarını tutamadı. Tacize uğradığı iddia edilen kadın, şikayetçi olmayınca alkollü şahıs serbest bırakıldı.

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Olay dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Taksim Meydan’ında yürüyen bir kadın alkollü olan tanıdığı bir kişi tarafından tacize uğrayarak rahatsız edildi.
 
Alkollü şahıstan kaçmaya çalışan kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelirken, tacize uğrayan kadın gözyaşlarını tutamadı. 
 
Taksim metrosu girişinde oturtulan kadın burada bir süre gözyaşı dökerken polis ekipleri alkollü şahsı alandan uzaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların uyarısına rağmen tacize uğrayan kadın şikayetçi olmaktan çekindi. Israrlara rağmen şikayetçi olmayan kadın metrobüse bırakılmak için polislerden yardım istedi.
 
Polis ekipleri tacize uğrayan kadını istediği yere götürürken alkollü şahıs, kadının şikayetçi olmaması üzerine bir süre sonra serbest bırakıldı. 
 

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