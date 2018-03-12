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Taksim'de bir kadın engelli yaşlı adamı asansöre bindirmedi

Taksim Meydanı’nda metroya inen asansörde bir kadın, akülü aracıyla asansöre binmek isteyen engelli bir erkeğe yer vermeyip ağırlıktan dolayı “İn” deyince ortalık karıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine asansörde söz konusu kişi, engelli adama 'Bir tane vursam patlarsın' dedi.

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BEYOĞLU Taksim Meydanı’nda  önceki gün saat 13.30 sıralarında iki bacağı olmayan engelli bir vatandaş, akülü aracıyla metroya inen asansöre binmek istedi. Asansör geldiğinde arkasındakiler, engelli vatandaşa müsaade etmeden içeriye girdi. Engelli vatandaş da aracıyla asansöre girmek için hamle yaptı.
 
Ancak içeridekilerden dolayı aracını sığdıramayınca, asansörde bulunanlardan müsaade istedi. Bunun üzerine İranlı bir kadın, engelli vatandaşa ağırlık yaptığını söyleyerek asansörden inmesini istedi. Bu sözleri duyan engelli vatandaş da "Burası benim için yapıldı" deyince ortalık karıştı.
 
'BİR TANE VURSAM PATLARSIN'
 
Tartışma çıkması üzerine asansöre güvenlik görevlileri çağrıldı. Tartışmanın büyümesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, engelli vatandaş ve kadınla konuşarak durumu çözmeye çalıştı.
 
Ancak bu kişi, engelli vatandaşa "Bir tane vursam patlarsın" dedi. Bu sözlerin ardından diğer vatandaşlar da kadına tepki gösterdi. Tepkinin ardından asansörden çıkan kadın uzaklaştı. Olay esnasında polis ekiplerinin "Şikâyetçiysen gel" demesi dikkat çekti.

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