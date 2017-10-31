Taksim'de ibretlik görüntü

İddiaya göre Taksim tünelinde iki genç bonzai kullandı. Gençlerden biri yerde baygın halde yatarken arkadaşı ise adeta ayakta kendinden geçti.

Otobüs duraklarında bekleyen ve bölgeden geçen vatandaşlar şaşkınlık içinde gençlere baktı.

Yerde yatan gence kimsenin müdahale etmediği görüldü.

Yaşları 20 ila 25 arasında olduğu düşünülen 2 kişinin içtikleri sentetik uyuşturucu nedeniyle bu hale geldiği sanılıyor.