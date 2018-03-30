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Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden zanlı yakalandı

F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı.

  • DHA
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Taksim'de iki kadından birini bıçaklayan diğerini ise omuzuna alıp kaçırdıktan sonra götürdüğü evde tecavüz ettiği gerekçesiyle aylardır aranan Engin K. yakalandı.
 
Taksim'de güvenlik kamerasına yansıyan olay  21 Ocak 2017'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili aranan Engin K. yakalandı.
 
Engin K.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
 
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Taksim'deki olay güvenlik kamerasına da yansımıştı. Engin K., kadınlara saldırdıktan sonra F.H.E isimli kadını omzuna alarak götürürken kameraya yansımıştı. Engin K.'nın genç kadını, bir arkadaşının evine götürüp tecavüz ettiği belirtiliyordu. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada  Engin K.'nın arkadaşı Dursun A. yakalanmıştı.

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