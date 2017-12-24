Taksim'de kafasına 'yorgun mermi' isabet eden bir kişi yaralandı
Taksim'de iddiaya göre kafasına yorgun mermi isabet eden Mısır uyruklu Zahide Muhammed F. isimli kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
- İHA
Taksim'de iddiaya göre kafasına yorgun mermi isabet eden Mısır uyruklu Zahide Muhammed F. isimli kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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