Taksim'de kaza yapınca yakalandılar

Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadının parasının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede eşkallerini belirledikleri şüphelilerin içinde bulunan aracı takibe almıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında girdikleri bir sokakta önce araçlara daha sonra duvara çarpan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ele başılığını Dürdane Ç.’nin yaptığı iddia edilen şüphelilerin, hırsızlıklar sırasında izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. 4 kişilik gruplar halinde dolaştığı tespit edilen şüphelilerin gözlerine kestirdikleri mağdurların etrafını sardıkları, bu sırada içlerinden birinin ayağı burkulmuş gibi yaparak mağdurun önünde eğildiği, bu sırada diğerlerinin çıkan karışılıktan faydalanarak cüzdanları çaldığı tespit edildi.