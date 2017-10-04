Taksim'de kaza yapınca yakalandılar
Taksim'de yabancı uyruklu bir kadına kapkaç yaptıktan sonra polisle girdikleri kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalanan 4’ü kadın 5 kişinin sabıkası kabarık çıktı! Şüphelilerin yolda yalnız yürüyen kişilerin çevresini sardığı, biri ayağı burkulmuş gibi yaparken diğerlerinin çıkan karışılıktan faydalanarak mağdurların cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi. Benzer suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı bulunan, işledikleri bazı suçlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadının parasının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede eşkallerini belirledikleri şüphelilerin içinde bulunan aracı takibe almıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında girdikleri bir sokakta önce araçlara daha sonra duvara çarpan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ele başılığını Dürdane Ç.’nin yaptığı iddia edilen şüphelilerin, hırsızlıklar sırasında izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. 4 kişilik gruplar halinde dolaştığı tespit edilen şüphelilerin gözlerine kestirdikleri mağdurların etrafını sardıkları, bu sırada içlerinden birinin ayağı burkulmuş gibi yaparak mağdurun önünde eğildiği, bu sırada diğerlerinin çıkan karışılıktan faydalanarak cüzdanları çaldığı tespit edildi.
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