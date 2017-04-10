Tamir için bırakılan aracı kundakladılar

Eskişehir’de bir tamirhanede çalışan M.O. (23) ile O.T, (18) iddiaya göre iş yeri sahibi Osman Çetin'den tamir için bırakılan otomobille gezmek için izin istedi.

Çetin'den olumsuz cevap alan iki arkadaş, iş yerinde bulunan yanıcı maddeyi araca döküp ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Polis, gasp suçundan hakkında yakalama kararı da bulunan M.O. ile O.T'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.