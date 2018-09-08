Tamir için gittiği evde ziynet eşyaları çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Toros Mahallesi’ndeki bir apartmanda ikamet eden Hasan Fatih Ö'nün yatak odasından toplam 35 bin lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta işlemeli altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespih çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, Hasan Fatih Ö'nün en son eve su tesisatçılarının girdiğini söylemesi üzerine usta Ahmet D. ve çırağı Ahmet Cumali A'yı gözaltına aldı.

Ahmet D. emniyetteki ifadesinde, yatak odasına girmediğini ancak çırağının evi havalandırmak amacıyla pencereyi açmak için odaya gittiğini söyledi.

Ahmet Cumali A. da suçlamaları kabul ederek pırlanta işlemeli altın tespihi 2 bin 100 liraya sattığını, altın yüzük ve gümüş tespihleri ise güvercin kafesine sakladığı beyan etti.

Bunun üzerine satıldığı yerden alınan pırlanta işlemeli altın tespih ve güvercin kafesinde bulunan altın yüzük ve gümüş tespihler sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Cumali A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.