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Tanker uçuruma yuvarlandı, sürücü araçtan atladı

Ordu'da su tankerinin uçuruma yuvarlanması sonucu araç kullanılmaz hale geldi. Araçtan atlayan sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri sürücüyü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kabadüz ilçesi jandarma karakol yolu üzerinde OSKİ'ye ait su tankeri, henüz bilinmeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Şoförün araçtan kendini atarak yaralanmadan kurtulduğu kazada tanker kullanılmaz hale geldi. Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Yener Kaya olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

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