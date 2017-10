Tapu parsel pafta sorgulama uygulaması nasıl kullanılıyor Online parsel pafta sorgulama ekranı

Tapu parsel pafta sorgulama uygulaması nasıl kullanılıyor? sorusuna yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde yer verdik. Her geçen gün gelişen teknoloji yaşamın her alanında çok önemli fırsatlar sunuyor. Günümüz teknolojisinin etkin çözümler sunduğu alanlarda birisi de Türkiye’deki kamu sektörü oluyor. Özellikle de günümüzde vatandaşlar internette yer alan çok sayıdaki kamu kurum ve kuruluşunun dijital hizmet uygulamasını olduğu gibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün (TKGM) online parsel pafta sorgulama hizmet uygulamasını kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Vatandaşların artık arsa, parsel ve pafta bilgilerine birkaç dakika içerisinde ulaşabilme şansına sahip olabilmesini sağlayan son derece pratik bir kullanıma sahip olan bir online hizmet uygulaması olarak öne çıkmasını sağlıyor.



İnternette yer alan TKGM online parsel pafta sorgulama uygulaması üzerinden en güvenilir ve en doğru arsa ve parsel bilgilerine ulaşılabiliyor. Türkiye’de son yıllarda özellikle dünya genelinde oldukça popüler hale gelen mobil akıllı cihazların toplum genelinde yoğun şekilde ilgi görmeye başlaması ve böylelikle vatandaşın yaşamının her noktasında nerede olursa olsun internete erişim sağlayabilme şansına sahip olabilmesini sağlıyor. Bu durumda Türkiye’deki internet altyapısının ve dolayısı ile de internette yer alan dijital hizmetlerin her geçen gün çok daha geniş kesimler tarafından aktif olarak yaşamın her alanında kullanılmasını sağlıyor.



Ayrıca internet hizmetlerinin vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve daha kolay şekilde gerçekleştirebilmesini mümkün kılıyor olması nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından da internet altyapısı kamu hizmetleri alanında aktif şekilde kullanılmaya başlandı ki bu noktada son dönemlerin en popüler uygulaması parsel pafta sorgulama uygulaması ön plana çıkıyor. Türkiye’deki tüm arsa ve parsel bilgilerinin tüm kayıt ve çevre bilgilerini bir arada bulunduğu kamu kurumu pozisyonunda bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne sadece bir gün içerisinde oldukça geniş sektör yelpazesine sahip olan bu konuya ilişkin olarak oldukça yoğun talepler gerçekleştiriliyor. Bu durumun kurum içinde ciddi bir iş yüküne yol açıyor olması ve aynı zamanda da vatandaşın daha modern ve daha çağdaş hizmetlerden yararlanabilmesinin sağlanabilmesi amacı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından internette online parsel pafta sorgulama hizmet uygulaması hizmete açıldı.







Hatta kısa bir süre önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen ve güncellenen ara yüzü ile hizmet vermeye devam eden parsel pafta sorgulama uygulaması artık daha pratik bir kullanıma sahip olabildiği gibi çok daha geniş kapsamlı bilgiler sunabilmesini sağlayacak geniş özelliklere de sahip oldu. Özellikle de günümüzde vatandaşlar coğrafi sorgu ve idari sorgu gibi 2 alternatifli sorgulama seçeneği ile kullanabilmekte olduğu parsel pafta sorgulama uygulamasından parsel ve paftaya ilişkin olarak sokak ve harita görünümü de alabilme şansına sahip olabiliyor. Böylelikle internet ortamında yer alan parsel pafta sorgulama uygulaması üzerinden interaktif biçimde parsel veya arsaya ilişkin olarak niteliksel ve çevresel etkenler ile ilgili olarak hem detaylı hem de zengin görselli bilgi alabilme şansına sahip olabiliyor.



KULLANIM KOŞULLARI



1- Bu site, hizmet sunmak için çerezleri kullanır. Bu siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu çerezler; dil seçimi gibi kullanıcı tercihlerine göre, sitenin çalışma veya görüntülenme biçimini değiştiren bilgileri hatırlamasını sağlar.



2- Parsel Sorgulama Uygulamasının çalışması için ihtiyaç duyulan web servislerine TKGM' den izin almaksızın doğrudan ve/veya dolaylı yöntemler ile erişimde bulunulamaz.



3- Sorgulama sonucu sunulan bilgi ve belgeler bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. Ayrıca ticari amaçla kullanılması yasaktır. Amacı dışında kullanılması halinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk uygunsuz kullanan kişilere aittir.







4- Kullanıcılar hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olması nedeniyle zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.



5- TKGM sitenin içeriğini veya kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.



6- TKGM sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.



7- İnternetin yapısı gereği bilgiler yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir, çoğaltılabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar, TKGM'nin sorumluluğunda değildir.



8- Kullanıcılar ile TKGM arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, TKGM' nin kayıtları delil olarak kabul edilecektir.



9- TKGM kullanım koşullarının herhangi bir maddesini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.



10- İhtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.



11- Parsel Sorgulama Uygulamasının, Tüm Hakları Saklıdır.



E- DEVLET PARSEL SORGULAMA



E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir. E-devlet’in bu servisi TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz.