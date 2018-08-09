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Tarihi Artuklu Hamamı'nın yeni yerine indiriliyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki bin 200 yıllık Artuklu Hamamı'nın, ara verilen indirme çalışması yeniden başladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle 6  Ağustos'ta baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi  1200'lü yıllara dayanan, bin 500 ton ağırlığındaki hamamın yeni yerine  yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.
 
Dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden  dolayı ara verilen indirme çalışmaları bugün saat 05.00'ten itibaren yeniden  başladı.
 
Kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracından krikolar üzerine  indirilen tarihi hamamın krikolardan zemine indirme çalışmaları kapsamında dün 36  santimetre indirilen hamam, bugün başlayan çalışmalar kapsamında 44 santimetre  daha indirildi.
 
Şu ana kadar 80 santimetre indirilen tarihi hamamın zemine ulaşmasına  80 santimetre kaldı. Hamamın gün içinde zemine ulaştırılması öngörülüyor.
 
Tarihi hamam 6 Ağustos'ta 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli  modüler sistem (SPMT) aracı ile arkeoparka taşınmış, yeni yerine krikolar  aracılığıyla indirilmesi çalışmasına başlanmıştı.
 
Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta  Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç camileri de baraj gölü sahasından  çıkartılarak arkeopark alanına taşınacak.
 
540 yaşında olması nedeniyle dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni  yerine başarıyla taşınmıştı.

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