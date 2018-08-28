Tarihi çınarlara koruma

Kentin ‘Yeşil Bursa’ olarak anılmasında önemli yer tutan çınarlar, asırlara meydan okuyan ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında koruma altına alınan bin 201 anıt ağaçtan binini çınarlar oluşturuyor. Kentin simge çınarlarının başında gelen Uludağ yolundaki 611 yaşındaki ‘İnkaya Çınarı’ ile Uluabat Gölü’ne kıyı turistik Gölyazı Mahallesi’nde bulunan 750 yıllık ‘Ağlayan Çınar’, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı’nın neredeyse tüm dönemine şahitlik eden, 53 metre tepe çapı ve 37 metre yüksekliği bulunan dünyaca ünlü İnkaya Çınarı, 13 ana kol ve 10 metrelik gövde çevresiyle her yıl çok sayıda kişiyi gölgesinde ağırlıyor. Geçen yıl yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte, 700 yıldır “ticaretin kalbi” olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi’ndeki çok sayıda asırlık çınar yer alırken Kovukçınar, Eskicibaba Çınarı, Dua Çınarı, Altıparmak Çınarı, Yaycılar Pınarı Çınarı ile Müşkire Çınarı da yoğun ilgi görüyor.