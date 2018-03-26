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16 yaşındaki genç kız tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Antalya'nın Finike ilçesinde, Fatmanur B. (16), sürekli tartıştığı ağabeyi Ahmet B.'yi (24) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Fatmanur B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • DHA
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Olay, dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Hasyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Babası yaşamını yitirdikten sonra annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Fatmanur B., sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz belirlenemeyen nedenle yine tartıştı.
 
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüştüğü sırada Fatmanur B., evdeki av tüfeğiyle ağabeyi Ahmet B.'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ahmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Olay sonrası kaçan Fatmanur B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ahmet B.'nin cenazesi, Kolaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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