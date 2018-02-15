Taşeron işçi kadro başvurusu son dakika tespit komisyonu ilk sonuçlar 2018 Taşeron kadroya geçiş başvuru sonucu isim listeleri

Taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları açıklanıyor! Taşeron işçilerin kadro yolundaki serüveninde sona yaklaşıldı. Taşeron başvuru sonuçları için yüz binlerce taşeron işçinin heyecanlı bekleyişi sona ermeye başladı. Bazı kurum ve bakanlıklar, taşeron başvurusu kabul edilen işçi listesini yayımladı. Listelerde adı geçen işçiler, taşeron sınavına girmeye hak kazandı. 100 binlerce taşeron kadro için başvuruda bulunmuştu. Heyecanlı bekleyiş sona ermeye başladı. 20 Şubat’a kadar tüm başvurular açıklanacak. Taşeron işçilerin kadro yolundaki serüveninde sona yaklaşıldı. Yüz binlerce taşeron kadro için başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuruların ardından da başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona ermeye başladı. Taşeron işçilerin kadro bekleyişi son buluyor. Yapılan düzenlemelerden sonra taşeronun kadro yolundaki mesaisi de devam ediyor. Bazı kurumlar taşeron başvuru sonuçlarını açıkladı. Taşeron işçi kadro başvurularında tesbit komisyonlarının ilk sonuçları açıklandı. Yüz binlerce işçinin merakla beklediği taşeron işçi başvurularında tespit komisyonlarının ilk sonuçları bazı çalışanları mutsuz etti. Sağlık Bakanlığı’nda 1.962 başvurudan 942’sinin reddedilmesi dikkat çekti. Reddin yüksek olmasında kadro hakkı olmadığı halde şansını denemek ya da emin olmak için başvuran çağrı merkezi çalışanları rol oynadı. SGK’da 141, Dışişleri Bakanlığı’nda da 47 ret var. İtirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor. Peki taşeron işçi kadro sınavı ne zaman? Taşeron işçi kadro başvuru sonuçları nasıl sorgulanıyor? Ret kararı alan taşeron işçiler ne yapmalı? Kadroya geçişler ne zaman gerçekleşecek? İşte konu ile ilgili yapılan son açıklamalar..









Taşeron düzenlemesinin ardından kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz ay başvurularını yaptı ve başvuru sonuçları için bekleyişe geçti. Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçmenin ikinci aşaması olan taşeron sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için kesin listeleri beklemeye başladı. Bazı kurumlar ve bakanlıklar, taşeron başvuru sonuçlarına ilişkin ilk listeleri yayımladı. Yayımlanan listelerde taşeron başvuruları kabul edilen personel listesi yer alıyor. İşte taşeron başvuru sonuçları ve ilk açıklanan listeler...

1 MİLYON KİŞİYE YAKIN



Taşeron düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon kişiye kadro yolu açılmıştı Buna göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler kadroya alınacaktı.



TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI



Taşeron düzenlemesinin ardından kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz ay başvurularını yaptı ve başvuru sonuçları için bekleyişe geçti.



Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçmenin ikinci aşaması olan taşeron sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için kesin listeleri beklemeye başladı.



HEYECAN BAŞLADI



Bu kapsamda kadro başvuruları da 2 Ocak’ta başlayıp 11 Ocak’ta tamamlanmıştı. Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçmenin ikinci aşaması olan taşeron sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için kesin listeleri beklemeye başlamıştı. Hak sahiplerinin 20 Şubat’a kadar ilan edilmesi gerekiyor.

Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçinin gözü kulağı, tespit komisyonlarının ilan edeceği listelerde. Tespit komisyonları, daimi işçi kadrosuna geçiş başvurularının sonuçlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor. Kadro bekleyen işçiler bağlı bulundukları idarelerin resmi internet siteleri üzerinden isimlerini kontrol edebiliyorlar. Bazı kurumlardaki ret sayısının yüksek olması dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 160 bin taşeron işçiyi istihdam eden Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı yapılan bin 962 başvuru sonuçlandı. Bin 20 kişinin başvurusu kabul edilirken, 942 işçininki reddedildi. Sağlık Bakanlığı’nda ret sayısının yüksek olmasının nedeni olarak kadro hakkı bulunmayan çağrı merkezi çalışanlarının yaptığı başvurular gösterildi.

SGK’DA 141 RET

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarının başvuru hakkı bulunmadığı halde başvurdukları kaydediliyor. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yetkililer, “Dilekçe hakkı sebebiyle ‘Başvuru alamıyoruz’ deme şansı yok devletin, bu nedenle kapsam dışı olduğunu bile bile başvuru yapanlar oldu” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıkladı. Kurum, kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak iki ayrı liste halinde sonuçları duyurdu. Güvenlik, temizlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edilirken, 141 kişinin başvurusu reddedildi.

Liste yayınlayan bir başka kamu kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda taşeron olarak istihdam edilen 785 işçi başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanırken, 75’inin başvurusu reddedildi. Sınava girmeye hak kazananlardan 330’u temizlik işçisi, 106’sı gemi adamı.

İTİRAZLAR İÇİN 3 GÜN SÜRE VERİLİYOR

Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.

‘DIŞİŞLERİ’NDE 288 KİŞİYE KADRO YOLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin listeler de ilan edilmeye başlandı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 20 güvenlik görevlisi ve 87 temizlik işçisi ile taşrada görevli 98 temizlik işçisi olmak üzere toplam 208 kişinin başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı’nda 288 kişinin başvurusu kabul edilirken, 47 kişininki ise reddedildi.

BAZI KURUMLARDA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE EDİLMEYENLER

kabul/ret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 785/75 Sağlık Bakanlığı 1020/942 Dışişleri Bakanlığı 288/47 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 208/0 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 929/141



3 GÜNLÜK İTİRAZ



Taşeron başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava girmeye hak kazananlar ve kazanamayanlar belli olacak. Sınav hakkı elde edenler için kritik tarih 3 Mart. Yani 3 Mart itibarıyla sınavlar yapılmaya başlayacak ve 22 Mart’a kadar bu devam edecek. Sınav hakkı elde edemeyen yani elenen taşeron işçilerin itiraz hakkı bulunuyor. O da 21-23 Şubat tarihlerini kapsayan 3 günlük bir süre. Bu sürede itiraz etmeyenin hakkı yanacak.



2 NİSAN SON GÜN



İtirazların incelenmesi ise 7 gün sürecek ve 24 Şubat’ta başlayıp 2 Mart itibarıyla sona erecek. Sınavdan önce itiraz inceleme ve sonucu açıklama safhası bitmiş olacak. Sınava girenlerin sonuçları açıklandıktan sonra istediği sonucu alamayanlar buna, 23-26 Mart tarihleri arasında itiraz edebilecek. 5 günlük inceleme sonucu 31 Mart’ta bitecek. Kadroya geçiş işlemlerinin tümü 2 Nisan itibarıyla tamamlanmış olacak.



ALACAKLAR KONUSU



Peki kadroya geçemeyip sözleşmesi feshedilen taşeron işçilerin durumu ne olacak. KHK’da ve sonra yayınlanan tebliğde bu konuda bir açıklık yok. Özetle, çeşitli nedenlerle (güvenlik soruşturması gibi) kadroya geçemeyen taşeronun kapanacak olan bu şirketlerdeki tazminat ve alacaklarının ne olacağı önümüzdeki günlerde tartışma konusu olacak gibi görünüyor.







TAŞERON KADRO SINAVI TARİHİ



Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Taşeron sınavında başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak.



Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.



Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.



Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.



TESPİT KOMİSYONLARI KARAR VERİRKEN 696 SAYILI KARARNAMEYE BAKIYOR



İdarelerin listeleri gerekçeleri ile ilan etme zorunluluğu olmasa da bazı idareler aldıkları ret kararlarının gerekçelerini açıkladı. Ret gerekçeleri ağırlıklı olarak emekli olmaya hak kazanma, 4 Aralık 2017’den sonra işe başlama, çağrı merkezinde araçla hizmet alımına dayalı çalışma olarak sıralandı. Ret listelerinde bazı isimlerin karşısına, “Kasten adam yaralama suçundan ceza almış olma” ,”Yüzde 45 engelli, emekli olur” gibi notlar da düşüldü.



KADRO ŞARTI ETKİLEDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ret sayısının yüksek olmasını, kadro şartını taşımamasına rağmen başvuru yapan kişilere bağladı. Kadroya alımın kapsam ve kriterleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ ile tespit edildi. Tespit komisyonları, sürekli işçi kadrosu için yapılan başvuruların kapsama girip girmediğini Kanun Hükmünde Kararname ve söz konusu tebliğ çerçevesinde değerlendiriyor.