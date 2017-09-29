Taşeron işçi son dakika kadro açıklamaları Taşeron işçilere devlet kadrosu verilecek mi

Taşeron işçilere devlet kadrosu verilecek mi sorusunun yanıtı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalıştıklarını belirterek, "Olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz" dedi. Sarıeroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



BİR süredir taşerona kadro konusu gündemde. Son noktayı önceki gün, Başbakan Binali Yıldırım koydu ve bu yılın sonuna kadar sorunun çözüleceğini açıkladı.



Önce, kısaca, taşeron sorununa değineyim. İster kamu olsun, ister özel sektör bir işletme ile anlaşma yaparak, o işletmenin uzmanlık gerektiren işlerinde istihdam etmek üzere personel alan ve bu personeli de sadece anlaşma yaptığı işletmede çalıştıranlara, alt işveren ya da taşeron, bu işleri yapanlara da taşeron işçi deniyor.



KAMUYU İLGİLENDİRİYOR



Her ne kadar iş kanunu, taşeronluğun sınırlarını belirleyip, kimlerin asıl işlerde, kimlerin yardımcı işlerde çalışacağının tarifini yapmışsa da zaman içinde asıl iş, yardımcı iş kavramları birbirine karışmış uzmanından teknisyenine, şoföründen temizlikçisine kadar her çalışan taşeronluk müessesi içine sokulmuş.



Malum, taşeron işçi demek bir yıldan az çalıştırılan, dolayısıyla kadrosuz çalışan ve başta emeklilik olmak üzere bazı sosyal güvenlik haklarından yararlanamayan işçi anlamına geliyor. Taşeron işçilerin sayıları da öyle az buz değil kamu ve özel sektörde taşeron sayısı 1,4 milyonun üzerinde.



Bunun 750 bini kamuda çalışıyor –ki, bunun da 350 bini belediyelerde, kalan ise hastaneler ve yüksek öğretim kurumlarında çalışıyor. Bir o kadar da özel sektörde istihdam edilen taşeron işçiler var. Özellikle belediyelerde neredeyse tüm işler temizlik işçisi adı altında taşeron işçilere yaptırılıyor.



İşte, yıllardır süren taşerona kadro sorunu yıl sonuna kadar çözülecek. Peki, nasıl çözülecek? Masadaki alternatifleri paylaşayım hatta madde madde anlatayım.



Ama öncelikle şunu belirteyim, çözüm formülü, kamuda çalışan taşeron işçileri ilgilendiriyor özel sektör çalışanlarını değil. Şunu da söyleyeyim, hangi taşeron işçilerin kadroya alınacağı ile ilgili net bir liste belirleşmiş durumda.



Bakanlar Kurlu bunlardan birisine karar verecek. Taşeron işçilere kadro konusunda seçeneklerden hangisine karar verileceği bu hafta Bakanlar Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) netleşecek. Düzenlemenin 2018'e girmeden yaşama geçirilmesi hedefleniyor. EKK'da da masaya yatırılacak taşeronlara yönelik alternatifler ve en çok merak edilen soruların yanıtları şöyle:



KAMU PERSONELİ STATÜSÜ



Memur değil kamuda çalışan personel statüsü alacaklar. Bu geçiş sonrası hem yasa hem de anayasaya göre memur, sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar.



EMEKLİLİK YAŞI GEÇENLER



Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşı geçenler yasal düzenlemeden yararlanamayacak. Mevcutta taşeronlar emeklilik konusunda 4A'lılarla aynı haklara sahip. Örneğin geçiş sonrası emekliliğe üç yılı kalmışsa 4A koşulu geçerli.



GEÇİŞ İMKANI



Yeni statü sonrası da bulundukları yerde çalışmaya devam edecekler. Geçiş sürecinde yapılacak özel sözleşmelerde bu konu sözleşme altına alınacak.



YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜLECEK



Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan ama asıl işlerde çalışan personel için müjdeli haberler yakında. Yıl sonuna kadar sorun çözülecek. Masada ise üç ayrı formül duruyor. Bakanlar Kurlu bunlardan birisine karar verecek.





SONA YAKLAŞILDI



Türkiye uzun süredir 'taşeron' adını verdiğimiz ve kamu kurumlarında özel şirketlerin elemanı olarak çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını konuşuyor. İki yıl kadar önce bu arkadaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda devlet personeli olarak istihdam edilecekleri söylenmiş ve önemli bir süreç başlamıştı. Süreç yaşanan gelişmelerle biraz yavaş ilerlese de sona yaklaşıldı.



YENİ FORMÜLLER MASADA



Önceki gün Başbakan Binali Yıldırım da yıl sonuna kadar sorunun çözüme kavuşturulacağı müjdesini verdi. İki bakanlık (Maliye ve Çalışma) değişik formülleri masaya yatırdılar ve bunlardan üçü öne çıkmaya başladı. Bu iki formül Bakanlar Kurulu'na gelecek ve karar verilecek. Birkaç hafta içinde konu netleşmiş olacak. Bu formüllerle ilgili edinebildiğimiz bilgilerin bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum.



ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞME



Öncelikle taşeron adı altında çalışanların asıl işi yapmalarına ya da muvazaalı olmalarına bakılmadan yeni bir statüye kavuşturulmaları öngörülüyor. Bu şu anki devlet memuru kanununda bulunan 4A, 4B, 4C ve 4D statülerinin dışında '4E' diyebileceğimiz özel sözleşme şeklinde düşünülüyor. Böylece taşeron çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu personeli haline gelmiş olacak.



KAMU PERSONELİ OLACAK



Böylece taşeron çalışanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu personeli haline gelmiş olacak. Burada sözleşme süresi 3'er yıllık olarak düşünülüyor. Sözleşme yapılan taşeron personel çalıştığı kurumda aynı görevi yapmaya devam edecek.







TAŞERONLARIN MAAŞI YÜKSELECEK



Sözleşmeler iş performansına, hizmetten beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığına göre yenilenecek. Performansı yüksek olan, emekliliğe kadar çalışacak. Ücretleri aynı işi yapan personelden daha az ise, aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Yani bu durumda bazı taşeron çalışanların maaşları yükselmiş olacak.



SINAV İLE YAPILABİLECEK



Sözleşme için müracaatlar çalışılan kuruma yapılacak. Başka bir kuruma geçiş yapılacaksa, ihtiyaca göre ve sınav ile yapılabilecek.



SSK STATÜSÜNDE HESAPLANACAK



Sözleşme için konulan 65 yaş sınırı ise korunuyor. 65 yaşın üzerinde olan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Sözleşme yapılan personel çakılı olacak, yani tayin isteyemeyecek. Emeklilikleri ise 4A yani eski adıyla SSK statüsünde hesaplanacak.



MAAŞ VE TAZMİNATA DEVLET GARANTİSİ



Bir başka formülde ise sözleşme yerine devlet garantisi getiriliyor. Burada da maaşlar ve kıdem tazminatlarına devlet garantisi getirilecek. Sağlık, enerji, eğitim gibi kritik alanlarda asıl işi yapanların kadroya alınması öngörülüyor.



Bu kapsamda olanların bir devlet şirketi kurularak kadrolarının buraya alınması da seçenekler arasında. Kalan personel yine belli bir süre aynı statüde çalışacak ancak iş, maaş ve tazminat garantisi korunacak.



4C İMKANI GELİYOR



Seçeneklerden birisi de 4C'li formülü. Taşeronların 4C'li olarak istihdamı da düşünülüyor. Bu şekilde de kamu personeli haline gelecekler. Maliye Bakanlığı kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışanların öğrenim seviyeleri ve aldıkları ücretlerini içeren bilgileri istedi. Şimdi burada maliyet hesabı yapılıyor.



GÜVENLİK SORUŞTURMALARI



Hangi formül uygulanırsa uygulansın, güvenlik soruşturması mutlaka yapılacak. Güvenlik araştırmasında başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak. Araştırmada 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan mahkum olmamak şartı da aranacak.



TAŞERON SAYISI 720 BİN



Yeni sistem işçinin geçişini düzenleyecek. Düzenleme yardımcı işlerde çalışanları kapsayacak. Belli bir tarih konulacak ve ondan sonra ilk kez işe girenler düzenlemeden yararlanamayacak.



BELEDİYE ŞİRKETLERİ YOK



Belediyelerde asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsamda yer alacak. Belediye şirketleri ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.



DAVALARDAN VAZGEÇİLECEK



Kamu personeli olarak istihdam edilecek işçiler geçmişte açtıkları davalardan vazgeçecek. Kamuya özel bir maliyet getirmeyecek.



ARACI ORTADAN KALKIYOR



Mevcut uygulamada bu kişilerin taşeron firmadan aldığı aylığı devlet ödüyor. Firmalar kâr payı alıyor. Çalışanların kamuya alınmasıyla aracı ortadan kalkıyor. Ücreti doğrudan çalışan alacak.



YASAL DÜZENLEME OLACAK



Yeni statünün mali, sosyal haklarını belirleyen düzenleme Meclis'e sunulacak. Farklı kanunlarda düzenlemeler yapılacak. Yasal düzenleme çıktıktan sonra hak sahipleri çalıştıkları kurumlara müracaat edecek. İşlemler bitene kadar taşeron firma yanında çalışmayı sürdürecekler. Süreç bitince doğrudan kamuda istihdam edilecekler.



BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım'dan Türk-İş'e sürpriz bir ziyaret geliyor. Yıldırım önümüzdeki dakikalarda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek. Yıldırım'ın ziyareti rutin programda gözükmüyordu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı. Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk. Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağı ve çalışanlarımızı kamuda taşeron oalrak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

“Bizim bir özelliğimiz şu; yapamayacağımız şeyin sözünü vermiyoruz, eğer bir şeyin sözünü verdiysek de kesinlikle gereğini yerine getiriyoruz. Taşeronlarla ilgili çalışma malumunuz hükümet seviyesinde verilen bir sözdür. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Özellikle kamuoyunun beklentisi çalışmanın çok daha hızlandırılarak sonuca eriştirilmesi ve bunun kamuoyu gündeminden çıkarılması konusunda da olağanüstü bir çalışma var. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında elbette taşeronda çalışan arkadaşlarımız da yine milletimize, memleketimize hizmet ediyorlar ama çok daha farklı bir mecrada, çok daha farklı bir heyecanla inşallah yine hizmet etmeye devam edecekler. O süreçle ilgili hiç şüpheniz olmasın o sözün gereği yerine getirilecek. Hiçbir tereddüde mahal yok.” dedi.

JÜLİDE SARIEROĞLU'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatının 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Bakan Sarıeroğlu, kongrenin Odunpazarı Teşkilatına hayırlar getirmesini diledi.

Kongrede taşeron işçiler hakkında da konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu, “Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz var. Bu bağlamda çalışma bakanlığı olarak, kapsamımıza giren tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızın geleceği için güçlü adımlar atma konusunda kararlıyız. Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamı önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz olacak” dedi.

Taşeron işçilere müjde veren Sarıeroğlu, “Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor”

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde, çocuk işçilerle ilgili mücadele, kayıt dışı ile mücadele, mevsimlik işçilerle ilgili insan onuruna yaraşır çalışma ile yaşama şartları ile buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bundan sonra temel önceliğimiz büyüme oranlarımızın, istihdam oranlarına da aynı şekilde yansıması olacak. Mesleki Eğitim Kurslarımız devam edecek. İş Başı Eğitim Programları yenilenerek devam edecek. Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor."

Diğer yandan, kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, “İlçe başkanı vizyonunu çizdi. İnşallah 2019 yılında bu vizyonda Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır bir ekiple yola devam edeceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, taşeron işçilerin kadro bekleyenlerle ilgili soruları da cevapladı.

Taşeron işçilerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu konu tamamıyla şu anda Hükümetimizin gündeminde. Çalışmayı yürütüyorlar. Konuyla ilgili olarak da zannediyorum kısa bir süre içerisinde Sayın Başbakanımız gelinen noktayı açıklayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Programda kendisine kamuda çalışan taşerona işçilerin kadroya alınması yönünde gelen soruya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçilerin hakları konusunda temel iyileştirmelere gittiklerinin altını çizdi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu iyileştirmeler arasında sözleşme süresinin 3 yıla çıkartılması, kıdem tazminatı ve ücretlerin garanti altına alınması gibi konu başlıklarının yer aldığını dile getirerek, "Aile yardımından tutun tatil konusuna kadar kadrolu işçilerin sahip olduğu hemen hemen bütün haklarını kanunla garanti altına aldık.

Dolayısıyla hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık." dedi.

Konu üzerinde tekrar çalışılacağını ifade eden Şimşek, gelecek bir yılda vatandaşa dokunan alanlardan temel reformlara kadar bütün konularda ilerleme sağlanacağını kaydetti.

Değerlendirme: Mehmet Şimşek, "Kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık" açıklaması ile bu konu ğzerinde çalışıldığını söyledi. Peki fiiliyatta her şey tamamlandıysa bu mevzuata da dökülmeli ve sonuna geldiği söylenen çalışmalar tamamlanmalıdır.

TAŞERON NE DEMEK?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.



Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar.