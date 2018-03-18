Taşeron işçi son dakika kadro sınav sonucu kesin listeleri Taşeron 4/B kadro statüsü yasal haklar neler

Taşeron işçi kadro sınavı soruları nasıl, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Taşerona kadroya geçiş süreci nasıl olacak? Kadroya geçen taşeron işçi kesin listeleri ne zaman yayınlanacak? 4/B statüsü taşeron işçi maaş tazminat ve izin hakları nedir? tüm sorularla ilgili yeni gelişmeler haberimizde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrasında başlayan taşerona kadro süreci yavaş yavaş sonlanıyor. Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen işçiler için sınav maratonu bitmek üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da 4/C statüsünde çalışan işçilerin ne zaman 4/B statüsüne geçeceklerini duyurdu tarih açıklandı. Ülkemizde bilindiği üzere farklı kurum ve farklı pozisyonlarda istihdam etmekte olan yüz binlerce taşeron işçi bulunmaktadır. Taşeron yasasını çıkması ile işçiler kamuya geçebilmek için müracaatlarını yaptı sonuçlar açıklandı ve olumlu yanıt alan işçiler taşeron sınavına tabi tutulacak. MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçilerin 4734 sayılı kanun ile 696 sayılı KHK 127. maddesi ile 375 sayılı KHK'nin geçici 23. maddesi uyarınca yapılan başvurular sonuçlandı. Buna göre işçilere taşeron sınavları düzenlenmekte olup sınavların 22 Mart 2018 tarihi itibari ile sona ermesi ve işçilerin de 2 Nisan 2018 tarihinde kamuya geçmesi bekleniyor. İşte taşeron işçi kadro sınav sonuçları ve kadroya geçişte kesinleşmiş listelerin tamamı...



Yaklaşık 750 bin taşeron işçi kadroya geçmek için sınava giriyor. Taşeron sınavı birçok kamu kurumu tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Taşeron işçi kadro sınavı 22 Mart 2018 tarihi itibari ile sona ermesi ve işçilerin de 2 Nisan 2018 tarihinde kamuya geçmesi bekleniyor. Ülkemizde bilindiği üzere kamu kurumlarında çok sayıda 4/C statüsünde istidam etmekte olan personeller bulunmaktadır. Taşeron işçilerine kadronun verilmesi ile 4/C'li işçilerde kadroya geçmek istediklerini belirtmelerinin ardından çalışmalar başladı. Buna göre 4/C işçileri bilindiği üzere belirli kamu kurumlarında adet sınırları içerisinde mevsimlik, dönemsel ya da belirlenen süre zarfı boyunca sözleşmeli olarak istihdam adan personeller olarak bilinmektedir. Bir nevi 4/C'li personellerde halk arasında yaygın olarak bilinen sözleşmeli işçi yani taşeron olarak gösterilebilir. 4/C'li işçilerin 4/B'ye geçirilecekleri müjdesinin verilmesinden sonra şimdiden tarih açıklandı.







TAŞERON SINAVINDA NELER SORULACAK?



Kadro sınavı, kurumların kendi bünyesinde yapılacağı için sorular da kuruma göre ve alım yapılacak pozisyonda çalışan ve kadroya geçtiğinde aynı pozisyonda çalışmaya devam edecek olan personelin bilgisi ve yetkinliğine dayalı olacak.



SINAVIN İÇERİĞİ HAKKINDA…



Yönetmeliğe göre, kadroya geçiş sınavlarında uygulanacak yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ise ilgili idarenin üst düzey yöneticisi belirleyecek. Çalışanlara, görev yaptıkları alana göre, farklı yöntemlerle de sınav yapılabilecek.



TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu “ww.altisveren.org” internet sitesinde yer alan takvime göre taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart – 31 Mart 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.







4/C İŞÇİLERİ NE ZAMAN 4/B STATÜSÜNE GEÇECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından merak ile beklenen sorunun yanıtı verildi. 4/C statüsünde istihdam etmekte olan personellerin 4/B statüsüne ne zaman geçecekleri merakla beklenirken sonunda cevap verildi.



Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklama da 4/C işçilerinin 4/B statüsüne 3 Nisan 2018 tarihi itibari ile geçirileceklerini belirtti. Yani bu işçiler 2 Nisan 2018 tarihi itibari ile 4/B statüsüne geçirilecek ve işçiler 3 Nisan 2018 tarihi dahil olmak üzere bundan sonra görev yaptıkları kurumlarda 4B statüsünde çalışacaktır. Bu şekilde mevsimlik, dönemsel ya da belirlenen yıl boyunca görev yapacaklarına dair kavramda kaldırılacak olup işçilere devlet garantisi verilecektir.



TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAVINDA GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?



Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli (50) puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.



TAŞERONA KADRO SINAVI SONRASI NE OLACAK?



Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.



Taşeron işçileri kadroya geçtiklerinde askerlik borçlanması avantajıyla karşılaşacak. Kamuya geçince askerlik borçlanması yapan taşeron işçilerinin kıdem tazminatı 1.5 aylık maaş kadar artacak.







6.5 AY DAHA AZ VERGİ ÖDEYECEKLER



Borçlanma için ödedikleri primleri gelir vergisinden düşerek, 6.5 ay daha az vergi ödeyecekler. Böylece en az 3 bin 778 lira avantaj elde edecekler. Özel sektörde çalışan işçiler, sadece son çalıştıkları işverene bağlı işyerlerindeki hizmetleri için kıdem tazminatı alabiliyor. Kamu işçileri ise emekli olduklarında, çalıştıkları tüm yıllara ilişkin kıdem tazminatını alma hakkına sahip bulunuyor. Borçlanma ile süre artıyor.



MSB TAŞERON KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları dahil, taşeron işçilerin kadro başvuru sonuçları belli oldu.



Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyuru ile daha önce MSB'de taşeron işçi olarak çalışmakta iken sürekli işçi statüsüne geçmek isteyen işçilere yapılan kadro başvuru sonuçları duyuruldu. Buna göre MSB kadro sınavı sonuçlarında da kazanan adaylar kadro hakkı elde edecekler. Başvuru sonuçlarında red alan adaylar sonuçlara itiraz edebilecekler. Kesin listede ismi bulunmayan adayların kadro hakkı bulunmayacak. Sorgulama sonuçlarında kazandıkları öğrenen adaylar ise kadro sınavından yeterli puan alması halinde kadro elde edecekler.



MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına hizmet alım sözleşmesi ile çalışan işçilerin 4734 sayılı kanun ile 696 sayılı KHK 127. maddesi ile 375 sayılı KHK'nin geçici 23. maddesi uyarınca yapılan başvurular sonuçlandı. MSB'de oluşturulan tespit değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilerek başvuru sonucunda şartları taşımayanlar, arşiv araştırması sonucu olumsuz olanlar, başvurusu kabul edilmeyeceği ve arşiv araştırma işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. Ayrıca başvurusu ret olan adayların itiraz işlemlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.