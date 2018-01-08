Taşeron işçi son dakika kadroya geçiş süreci ne kadar maaş alacak 2018 Taşeron ikramiye ücretleri ve yasal hakları

Taşeron işçi son dakika kadroya geçiş süreci devam ediyor! Peki Kadrolu taşeron işçi ne kadar maaş alacak? 52 günlük ek ikramiye ne kadar? Taşeron kadro maaşlarında düzenleme yapılacak mı? Taşerona kadroda hangi haklar tanınacak? Tazminat ve emeklilikler nasıl olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için detaylar star.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuru işlemleri 2 Ocak itibariyle başladı. 11 Ocak'ta sona erecek başvuru işlemleri ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2018 yılı itibariyle 4C'li taşeron işçiler 4B kadrolu işçi statüsüne geçmiş olacak. Başvuruların ardından başlayacak olan sınav süreci ve başvuru değerlendirmeler 90 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Taşeron işçiler kadro başvuru formların nasıl doldurulacağı ve yeni düzenlemeler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Taşeron işçiler kadro başvurularını 11 Ocak tarihine kadar bağlı bulundukları idarelere yapacak. Bunun ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenecek. Değerlendirme bittikten sonra hak sahipleri ilan edilecek. Bunun ardından ise 21 - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerin itirazları alınacak. Taşerona kadroda kesin listeler ise 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. 3 Mart- 22 Mart arasında sınav yapılacak. 23 Mart-26 Mart arasında kurula itiraz edilebilecek, 27- 31 Mart tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.Hükümet, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin yüzünü güldürürken, geçiş sürecine destek amacıyla çağrı merkezi kuruldu.

İşte taşeron işçilerin 4B sürekli kadrolu işçi statüsüne geçiş süreci ve ayrıntıları...





TAŞERON İŞÇİLERİNE UYARI! 11 OCAK'TA BAŞVURULAR BİTİYOR,,,



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: 'Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır.' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır." açıklamasında bulundu. Taşeron çalışanların yıllardır beklediği kadro müjdesi 2017'nin son günlerinde gelmişti.



Başvurular, alt işverene değil, istihdam sağlayacak kurumlara yapılacak. Düzenleme, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışmakta olanları kapsıyor. Bu tarihte askerde olanlarla doğum veya hastalık izni kullananlar da kapsam dahilinde olacak. Başvuruların ardından, kesin liste 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ilan edilecek.



Buna göre, sürekli işçi kadrolarına geçenlerde geçiş işlemi yapılırken, mevcut iş yerinin girdiği iş kolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar alınan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olmayacak. Ve yine ücretler, süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek.





TAŞERONA 52 GÜNLÜK EK İKRAMİYE



Bakan Sarıeroğlu, “Çalışanların kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak. Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak. Çalışmamız tamamlandı. Başbakan'ımız yurtdışından geldikten sonra son bir değerlendirme yapacağız” cümlelerine yer vermişti.



Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.



ÇAĞRI MERKEZİ



Çağrı merkezi taşeron çalışanların sorularına yanıt vermek amacıyla saat 24.00'e kadar hizmet verecek. Başvurular devam ederken gözler başta şehir hastanelerinde MR, tomografi, kan alma, laboratuvar gibi kritik bölümlerde çalışanların kadro talebine çevrildi. Türkiye'nin ikinci büyük işçi konfederasyonu Hak-İş, taşeron işçilerin geçiş sürecine yönelik sorularını yanıtlamak amacıyla çağrı merkezi kurdu. Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman bir ekip görev yapıyor.



'GÖLGE DÜŞMESİNE İZİN VERMEYİZ'



Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, geçiş sürecinde çalışanların rızasını esas aldıklarını vurgulayarak, sınav konusunda da tedirgin olmamalarını istedi. Bakan Sarıeroğlu, "Çalışanlarımız yıllardır işini yapıyor zaten. Sınavlar konusunda korkulacak hiçbir şey yok. Çok titiz bir çalışma yaptık. İtiraz komisyonları kurduk. Buna gölge düşecek hiçbir şeye izin vermeyiz." dedi. Bakan Sarıeroğlu, KHK'da şehir hastanelerini ayrı bir madde ile düzenlendiğini anımsatarak, "Burada esasları bir şekilde, özenle düzenledik." diye konuştu

90 GÜNDE TAMAM

Geçiş süreci bugünden itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

İşçiler, bugünden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kuruma başvuracak.

Başvuruda bulunan taşeron işçilerin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak.

İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecek.

Taşeron işçilerin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemekte. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamakta.

İZİN VE KIDEM İMKANI

90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek.

İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacak. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak.

TAŞERON KADRO BAŞVURULARI : Taşeron işçiler 2 Ocak 2018 (bugün) ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Bunun akabinde başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek. İtiraz etmek isteyenler ise 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. İtirazların incelenmesi ve kadroya geçen işçilerin kesin ilan listeleri 24 Şubat ve 2 Mart arasında askıya çıkacak.



TAŞERON KADRO SINAV TARİHLERİ : Bu süreçten sonra 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018'de kadroya geçmiş olacak.

TAŞERON KADROYA BAŞVURU FORMU : Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular geçersiz olacak. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.



Başvuru formuna eklenecek belgeler neler : Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre taşeron kadro başvuru formunu doldurduktan sonra dilekçe ile birlikte gereken başka evraklar da var. Başvuru formuna eklemeniz gereken evraklar da şu şekilde sıralanıyor:

-Sigorta evrakı : Başvuru sahiplerinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanları. Sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilir. (Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar)

-5 adet vesikalık fotoğraf

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu

-Öğrenim durumu alanı kodlaması

-En son çalıştığı işin kodlaması.



KİMLER KADRO İÇİN BAŞVURABİLİR?

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak. Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi sürekli işçi kadrosuna geçirilmeden önce idareye ibraz edecekler.

Ayrıca sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması Bakanlıklar ve merkezi Ankara'da bulunan idarelerin merkez teşkilatları için Emniyet Genel Müdürlüğünden, diğer idareler ile taşra teşkilatları için ise il valiliklerinden topluca istenecek. Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

Taşeronun kaybı yok

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kadroya geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır" dedi, önceki gün başlayan başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini belirtti. Bakan Sarıeroğlu, "Çalışmamızı 4 aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz" diye konuştu.

​KEFİL İSTENMİYOR

"İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk" diyen Jülide Sarıeroğlu şöyle devam etti: "Başvurularda kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı İş Kanunu'nda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden Kanun Hükmünde Kararname'de yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır." Sarıeroğlu, sınavın da ya yazılı- ya sözlü ya da mülakat olacağını söyledi.



Bakanlıktan taşeron işçilerine kritik uyarı

Kadroya geçecek taşeronlara bazı kurumların işçilere “Taahhütname” adı altında belgeler imzalatıldığı iddia edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri uyarıda bulunarak 'Bizim söylediğimizin dışında belge imzalamayın” açıklamasını yaptı.



Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci başladı, pek çok işçi bugün itibariyle evraklarıyla birlikte iş yaptıkları kuruma gitti. Başvuru işlemleri sırasında ise işçilere kurumlar tarafından Bakanlıkça ibraz edilmeyen "Taahhütname" adı altında bazı evraklar imzalatıldığı iddia edildi.

BAKANLIK: İMZALAMAYIN

Bazı basın yayın organlarında da "Taşeron işçi başvurularında taahhütname krizi" şeklinde yer alan haberlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, "Bizim taşeron işçilerle ilgili çok kesin açıklamalarımız oldu. Bizim söylediğimizin dışında belge imzalamayın" açıklamasını yaptı.

TÜM EVRAKLAR O SİTEDE

Çıkan haberlerin sonrasında ise "Taşeron işçilerin kıdem tazminatı hakları kayboluyor" şeklinde de iddialar ortaya atıldı. Bakanlık yetkilileri, taşeron işçilerle ilgili "altisveren.gov.tr" isimli bir internet sitesi oluşturduklarını; tüm bilgi ve işçilerin imzalaması gereken tüm evraklara bu internet sitesinden ulaşılabileceğini söyledi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Sarıeroğlu da "Biz gerekli evrakları hepsini yayınladık. Bunlar bakanlığın sitesinde de yer alıyor. Kefil diye bir şey yok, öğrenim belgesi, sicil belgesi diye bir şey yok. Bir başvuru formumuz var onu dolduracak ve biz bunu kabul edeceğiz." açıklamasında bulundu.

TAŞERON SINAVI YOK

Geçtiğimiz hafta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili yapılacak sınavla ilgili bazı iddialara karşı da uyarıda bulunmuş, "Taşerona hazırlık sınavı, kursları açılmış gibi iddialar var. İşçilerimiz buralara gitmesinler. Bunlarla bizim işimiz yok" açıklamasını yapmıştı.



"Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi"

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, Muş'ta başvuru yapmak için yoğunluk oluşturdu. Taşeron işçi Demir, "Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Şu anda başvuru yaptık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin" dedi.



Muş'ta, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler başvurularını yapıyor.

Günler öncesinden belgelerini hazırlayan işçiler, gerekli evrak ve doldurdukları formlarla başvurdu.

Muş Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, istenilen evrakları ilgili personele teslim ederek müracaatlarını yaptı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, başvuruların yapıldığı birimde işçilerle bir araya gelerek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya alımıyla ilgili başvuruların dün itibarıyla başladığını söyledi.



"İŞÇİLERİMİZ ADINA, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başvurularını aldıkları işçilerin eksik evraklarını tamamlamak için hummalı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Belediyemiz bünyesinde 357 taşeron işçisi çalışmaktaydı. Taşeron işçilerin kadroya alınması için başvurularını almaktayız. 657 Devlet Memuru Kanunu şartlarını taşıyan bütün arkadaşlarımız inşallah bu işe layık görülecektir. Kadro alımlarında tahsil ve yaş sınırı getirildi. Bu anlamda da titizlikle incelemelerimizi yapıyoruz. Emeklisi dolan işçileri emekliye sevk ediyoruz. İşçilerimiz adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlar Kurulumuza teşekkür ediyorum."

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZIN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Muş Belediyesinde taşeron işçi olarak çalışan Hikmet Demir ise dört gözle kadroyu beklediklerini söyledi. Demir, "3 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız hayallerimizi gerçekleştirdi. Şu anda başvuru yaptım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Allah Cumhurbaşkanımızın eksikliğini göstermesin. Çok mutluyum." dedi.



Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Sarıeroğlu, "Geçiş yapan taşeron çalışanların kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış hakları saklıdır" dedi. Bakan, başvurularda taşeron işçilerden hiçbir kefil istenmediğini belirtti.



Taşeron işçilere kadro düzenlemesine yönelik konuşan Sarıeroğlu şunları söyledi: "Uzun zamandır beklenen düzenleme olması nedeniyle tarihi bir çalışmayla geçen yılı tamamladık. 24 Aralık'ta KHK çıktı. Dün itibariyle emekçi kardeşlerimiz başvurularını vermeye başladı. Çalışmamızı dört aşamada gerçekleştirdik. Taşeron tanımı içinde kamuda kim varsa hepsini dahil etmiş durumdayız. Süre kısıtı koymadan tüm personel alımına dayalı hizmet alımı ihaleleri kapsam içinde. 450 bin kişiyi sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. İkinci aşamada belediye, il özel idareleri, belediye şirketlerinde çalışan kardeşlerimizle ilgili. Buradaki rakam da 450 bin. Bu işi gölgelemek adına algı çalışmaları, bilgi kirlilikleri, çalışanların haklarında geriye gidiş varmış gibi gösterilmesi çalışmanın büyüklüğüne gölge düşüremeyecek. Toplamda 1 milyon 20 bin kişi. 4C statüsünü de kaldırıyoruz. En ufak bir aksaklık olmaması için bütün birimlerimizle çalışma içindeyiz."

"BAŞVURUDA HİÇBİR KEFİL İSTENMİYOR"

"İşçilerimizin lehine bir bakış açısı ortaya koyduk" diyen Sarıeroğlu şöyle devam etti: "Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK'da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır."

Bakan Sarıeroğlu, düzenlemelerde çalışanların rızasını gözettiklerini belirtti.

"SINAVDA MESLEK VE EĞİTİME GÖRE SORULACAK"

Taşeranlara yapılacak sınavla ilgili konuşan Çalışma Bakanı "Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak, ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa 50 puan belirlendi geçmek için. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak. Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak. Artık kamuda da belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yok" dedi. Bakan, kadroya geçişte yaş sınırı koymadıklarını ifade etti.



2 Nisan’a kadar kadro

Taşeron işçilerin kadroya için başvurular dünden itibaren alınmaya başladı. Bazı kurumlarda yoğunluk yaşanırken; başvurular 11 Ocak’ta, kadroya geçiş de en geç 2 Nisan’da bitecek...



Sürekli işçi kadrosuna geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular dün start aldı. Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü. Başvuru için son tarih 11 Ocak olarak belirlenirken, hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

SINAV 3-22 MART'TA

Taşeronların kadroya alınmasına yönelik usul ve esasların yer aldığı tebliğe göre; 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor. Şartları karşılayanlar başvurularını, 11 Ocak'a kadar ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak. Tavsiye edilen takvime göre; tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart aralıklarında yapılacak. Hak sahipleri, 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

BAŞVURU HEYECANI

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu belirterek, "2.5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Onlar adına da seviniyorum" dedi. Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2.5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi. Temizlik işçisi İlhan Yardibi ise "İnanın çok güzel bir duygu. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu" ifadesini kullandı.



GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

*Bir işçinin geçiş süreci için öngörülen süre 90 gün.

*İşçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmıyor.

*Sürekli işçi kadrosuna geçenlere yıllık 52 gün ilave ücret ödenecek.

*Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı, yani işçilerin taşeron olarak hizmet verdiği kamu kurumları tarafından gerçekleştiriliyor.

*4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.

"EN KÜÇÜK KARDEŞİM BİLE MUTLU OLDU"

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de işçiler evraklarını ilgili personele teslim etti. Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Çevresindeki herkesin kadro heyecanı yaşadığını belirten Özgeç, "Taşeron işçilerin kadroya alınacak olması ailemdeki en küçük kardeşimi, akrabalarımı bile mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Kadro başvurularımızı yaptık, inşallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Ben onlar adına da seviniyorum. Durumu olmayan insanlar da var aramızda, inşallah onlar için de hepimiz için de iyi olacak." dedi.

"DEVLETİMİZ BUNUN KARŞILIĞINI ALACAK İNŞALLAH"

Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2,5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi.

Teşoran işçilerin kadroya alınmasının, çalışmadaki verimi arttıracağını vurgulayan Kıran, "Taşeron bizim belimizi bükmüştü zaten. Kadroya geçmek çok güzel bir şey, inşallah hayırlı olur. Devletimizden bu konuda bizleri düşündükleri için Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttukları için Allah razı olsun. İnşallah bu verim daha da artacak. Arkadaşlarımızın morali yükseldi, herkesin morali iyi. Devletimiz de bunun karşılığını alacak inşallah, pişman olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BASKI ALTINDAYDIK"

Temizlik işçisi İlhan Yardibi de "İnanın çok güzel bir duygu. Cenab-ı Allah devletimizden, halkımızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpratıyordu, çok baskı altındaydık. Allah devletimizden razı olsun ki bu güzel günleri bize gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.



Taşerona kadroda ‘asıl-yardımcı iş’ ayrımı yok



Kamuda çalışan taşeron işçiye kadro verilirken asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Güvenlik soruşturmasını geçen ve sınavda başarılı olanlar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin Meclis’e gelmesiyle detaylar netleşecek.



5 SORU CEVAP



1- Soru: Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda yemekhane personeli olarak çalışıyorum. Asıl işi yapan insanlara gelmesi gereken kadro düzenlemesinden yemekhane görevlisi faydalanabilecek mi?

sınavda başarılı olmalı

Cevap: Gündemdeki taşeron düzenlemesiyle kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilirken asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmayacak. Bu kapsamda güvenlik soruşturmasından geçen, sınavda başarılı olanlar kadroya geçirilecek. Şu anda çalıştığınız kamu kurumuda söz konusu kadro geçişlerinin yapılacağı kurumlar içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla sizin için de kamu işçisi kadrosu imkanı söz konusu olacak.



2- Düzenlemede KİT’ler de var haklar kesintiye uğramayacak



Soru: Şu anda yaşadığım ilçenin Özel İdare Müdürlüğü’nde İçme Suyu Birliği’ne bağlı kamyon şoförüyüm. 24 Eylül 2015’ten bu yana çalışıyorum. Taşeron bir şirket üzerinden çalıştırılıyoruz. 5 ay 29 gün üzerinden işlem yapılıyor ve bu süre sonunda 1-2 günlük boşluğun ardından yeniden işe başlatılıyoruz. Bu şartlar dahilinde kadrodan yararlanmam söz konusu mu?

Cevap: Yapılacak düzenleme çerçevesinde İl Özel Müdürlüğü’nün kuracağı Kamu İktisadi Teşekkülü’nün (KİT) işçisi olacaksınız. Bu sayede hem iş güvencesine kavuşmuş olacaksınız hem de kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi haklarınız kesintiye uğramayacak. Düzenlemenin Meclis’e gelmesiyle konunun detayları netleşecek.



3- Sözleşme feshedilecek



Soru: Babam hastanelere temizlik işleri yapan firmanın ortağı. Yapılan anlaşmalar var. Sizce devlet tazminatları ödeyip ihaleleri fesh mi edecek? Yoksa iş devam mı edecek? Taşeron şirketlerin geleceği hakkında bilginiz var mı? (Mert Özata)koşullar devreye girecek

Cevap: Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinin ardından taşeron şirketlerin kamuyla olan sözleşmeleri feshedilecektir. Sözleşmedeki fesih koşulları devreye girecektir. Bu noktada önemli olan taşeron şirketlerle imzalanmış sözleşmeler olacak. Taşeron şirketler kamu dışında iş almamışlarsa zor durumda kalacaklardır.



4- Düşük prime düşük emekli maaşı



Soru: 1970 doğumluyum. 1984’te sigortalı oldum. 8060 gün primim var. 2018’de SSK’dan emekli olacağım hep asgari ücretten prim ödendi ne kadar maaş bağlanır? (Reşat Ege)

Cevap: Çalışma hayatınız boyunca asgari ücretten SGK’ya bildirilmişseniz bu durumda emekli maaşınız da en düşük düzeyden bağlanacaktır. 2017 itibarıyla en düşük SSK aylığı 1495 TL. Prim gün sayınız yüksek olduğu için aylığınız bu miktarın üzerinde olacaktır. 2018 zammıyla aylığınız 1700 TL civarında olacaktır.



5- Tazminat alabilirsiniz



Soru: 2014’te doğum yaptım ve izin sonrası işe geri döndüm. Şirkette kreş yok ve 150’den fazla kadın isçisi var. Talepte bulunan bir arkadaşıma ‘Öyle bir uygulamamız yok’ denildi. Arkadaşım ihtarname çekip fesih talebinde bulunacak. Bireysel olarak da kreş talebinde bulunmalı mıyım? (Selda Yabacı Akbayrak)

Cevap: 150 ve daha fazla kadın çalışanı bulunan işverenler kreş açmak zorunda. Kreşten yararlanma hakkı olan bir çocuğunuz varsa ve işyerinde kreş bulunmuyorsa iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedip tazminatlarınızı alabilirsiniz. Kendiniz için işverene yazılı olarak talep iletip, talebinize cevap almanız ve sonrasında kreş hakkından faydalanamadığınız için iş sözleşmenizi feshedeceğinize dair ihtarname çekmeniz doğru olacaktır.

Taşeron işçi son dakika kadroya geçiş süreci devam ediyor! Peki Kadrolu taşeron işçi ne kadar maaş alacak? 52 günlük ek ikramiye ne kadar? Taşeron kadro maaşlarında düzenleme yapılacak mı? Taşerona kadroda hangi haklar tanınacak? Tazminat ve emeklilikler nasıl olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için detaylar star.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuru işlemleri 2 Ocak itibariyle başladı. 11 Ocak'ta sona erecek başvuru işlemleri ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 2018 yılı itibariyle 4C'li taşeron işçiler 4B kadrolu işçi statüsüne geçmiş olacak. Başvuruların ardından başlayacak olan sınav süreci ve başvuru değerlendirmeler 90 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Taşeron işçiler kadro başvuru formların nasıl doldurulacağı ve yeni düzenlemeler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Taşeron işçiler kadro başvurularını 11 Ocak tarihine kadar bağlı bulundukları idarelere yapacak. Bunun ardından 12 Ocak- 20 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerden alınan başvurular incelenecek. Değerlendirme bittikten sonra hak sahipleri ilan edilecek. Bunun ardından ise 21 - 23 Şubat 2018 tarihleri arasında taşeron işçilerin itirazları alınacak. Taşerona kadroda kesin listeler ise 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. 3 Mart- 22 Mart arasında sınav yapılacak. 23 Mart-26 Mart arasında kurula itiraz edilebilecek, 27- 31 Mart tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.Hükümet, 1 milyonun üzerinde taşeron işçinin yüzünü güldürürken, geçiş sürecine destek amacıyla çağrı merkezi kuruldu.

İşte taşeron işçilerin 4B sürekli kadrolu işçi statüsüne geçiş süreci ve ayrıntıları...