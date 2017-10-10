Taşeron işçiler 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna mı geçiyor? 2018 Taşeron işçilerin maaşı ne kadar olacak? Taşeron işçiler kadroya alınacak mı? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 817 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında sona yaklaşıldı. Taşeron işçiler yeni dönemde devletin elemanı olacak. Maaşları, emeklilik hakları, tazminatları garantiye alınacak. Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan 817 bin civarında işçiye kadro müjdesi hayata geçiyor. Çalışmalar tamamlanmak üzere, düzenleme için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Edinilen bilgiye göre; yeni sistem için masada şu formüller bulunuyor:



PERFORMANS ÖNEMLİ



- Taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece taşeron işçiler, kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacak.



- Sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Çalışan ile sözleşme yapılmasında ve yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak.



ÇAKILI KADRO



- Düşünülen konular arasında, Kamu İhale Kurumu ya da Maliye Bakanlığı bünyesinde bir birim oluşturularak taşeron işçilerin buraya bağlanmaları var. Buna alternatif olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir kamu şirketi kurulması da düşünülüyor. Ancak bunlar konusunda henüz karar verilmedi.



- Taşeron çalışanların patronu devlet olacak. Böylece maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Aynı zamanda hepsi diğer kamu görevlileri gibi memur sendikalarına üye olabilecek. Bu arada kadro çakılı olacak.



- Kadro çalışmaları sırasında öne çıkan bir başka görüşe göre ise asıl işi yapmayan (temizlik, yemek, güvenlik gibi) elemanlarla sözleşme yapılması, imza yetkisini kullanan, ve asıl işi yapan personelin ise kadroya geçirilmesi de alternatifler arasında. Bunlar için bir sınav yapılması da masada.







TAŞERON İŞÇİLERE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili çalışmalar bu yıl tamamlanacağını belirti. Maliye Bakanlığı çalışmaları tamamladı, EKK'ya sundu, Çalışma Bakanlığı'nın da çalışmaları hazır. Yakın zamanda değerlendirilir.



Kamuya hizmet veren kardeşlerimizi rahat olsun, biz zaten bir çok sorunlarını çözdük.







BAKAN SARIEROĞLU'NDAN TAŞERON AÇIKLAMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: "(Taşeron işçilere yönelik düzenleme) Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik düzenleme konusunda çalıştıklarını belirterek, "Olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." dedi.



Sarıeroğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.