Taşeron kadro düzenlemesi nasıl olacak Taşeron işçi hangi kurumdan kaç kişi alınacak

Taşeron'da yeni sistem KHK'sı açıklandı! Tarihin en büyük kadro alımını gerçekleştiren hükümet bütün taşeron çalışanları kamuya alma kararı verdi. Yayınlanan KHK ile 900 bin taşeronun 450 bini merkezi kamu kuruluşlarına kalanları da belediyeler ve diğer kurumlarda işe alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada taşerona kadro verilmesini bekleyen vatandaşlara müjdeyi verdi. Bu müjdenin ardından da, taşeron işçilerin kadroya geçmesinde nasıl bir yol izleneceği araştırılmaya başlandı. Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili son açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi. Bakan Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin, 'Gayretimiz bir milyondan fazla taşeron çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak. İnşallah bu hafta içinde çalışmalar tamamlanmış olacak.' dedi. KİT'lerin durumu netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), taşerona kadro konusunda bilgilendirici metin yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile taşeron işçilere kadro hakkı tanınmasının ardından detayları açıklayan bakanlık, hangi kurumlarda kadroya alım gerçekleşeceğini duyurdu. Peki taşeron işçilere kadro geçişi nasıl gerçekleşecek ve kimleri kapsayacak? İşte detaylı bilgiler



Hükümetten taşeron firmalarla ilgili açıklama: Hiçbir firmamızın mağdur olmasını istemiyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 'Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz.' dedi.



Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi.



Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."



Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.



* Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.



* Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak.



* Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.



* Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.



* Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak.



* İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecek.



* Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.



* Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek.







KADROYA KİMLER ALINACAK?



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir. İşte, bu kurumların listesi;



Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

- TBMM

- Cumhurbaşkanlığı

- Başbakanlık

- Anayasa Mahkemesi

- Yargıtay

- Danıştay

- Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

- Sayıştay

- Bakanlıklar (21 Adet)

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

- Jandarma Genel Komutanlığı

- Sahil Güvenlik Komutanlığı

- Emniyet Genel Müdürlüğü

- Diyanet İşleri Başkanlığı

- Hazine Müsteşarlığı

- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

- Devlet Personel Başkanlığı

- Türkiye İstatistik Kurumu

- AFAD

- Gelir İdaresi Başkanlığı

- Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü

- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü



Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler

- Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

- Üniversiteler (114 Adet)

- ÖSYM

- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

- Savunma Sanayi Müsteşarlığı

- Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

- Atatürk Araştırma Merkezi

- Türk Dil Kurumu

- Türk Tarih Kurumu

- TODAİE

- TÜBİTAK

- Türkiye Bilimler Akademisi

- Türkiye Adalet Akademisi

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- Spor Genel Müdürlüğü

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

- Orman Genel Müdürlüğü

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

- Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

- Türk Akreditasyon Kurumu

- Türk Standartları Enstitüsü

- Türk Patent Ve Marka Kurumu

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

- KOSGEB

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

- GAP Bölge Kalkınma İdaresi

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

- Kamu Denetçiliği Kurumu

- Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

- Mesleki Yeterlilik Kurumu

- Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

- Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

- Türkiye Su Enstitüsü

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu



Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Sermaye Piyasası Kurulu

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

- Kamu İhale Kurumu

- Rekabet Kurumu

- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

- Kamu Gözetimi, Muhasebeve Denetim Standartları Kurumu

- Kişisel Verileri Koruma Kurumu



Sosyal Güvenlik Kurumları

- Sosyal Güvenlik Kurumu

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü



KHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar

- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

- Kalkınma Ajansları

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

- Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

- Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

- Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

- Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı







TAŞERONDA GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?



Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimize geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecektir.



Özel sözleşmeli olmayacak, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık olmayacak, bu işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.



Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerimizde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacaktır.



Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecektir.



Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.



Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacaktır.



Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.



4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecektir.



BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ÇALIŞANLARI İKTİSADİ TEŞEKKÜLERDE İSTİHDAM EDİLECEK



İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.



İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.



İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.



4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.



TAŞERON FİRMALARA MALZEMELERİ SATMA FIRSATI



Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin %80’ini tamamlamayanlar için yükleniciye %80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i oranında tazminat ödenecektir. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanmaktadır.

Sendikalarla yürütülen görüşmeler sırasında KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Konu ile ilgili son açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi.

Bakan Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin, 'Gayretimiz bir milyondan fazla taşeron çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak. İnşallah bu hafta içinde çalışmalar tamamlanmış olacak.' dedi. Taşeron son dakika gelişmeleri haberimizde sizlerle.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO KHK'DA

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

Taşeron düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Ağbal, bunun, bir milyondan fazla çalışanın bir an önce çıkmasını beklediği bir düzenleme olduğuna işaret etti.

Ağbal, gerekli çalışmaların tamamlandığını, temel kararların oluşturulduğunu vurgulayarak, "Çalışma ve Maliye Bakanlıkları, birtakım detay hususlarla ilgili değerlendirmelerini, çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah bu hafta içinde bu çalışmalar tamamlanmış olacak." dedi.

Bakanlıklar arasında en fazla sağlık sektöründe, Sağlık Bakanlığında taşeron bulunduğunu, bu şekilde 170 bin kişinin çalıştığını belirten Ağbal, şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerinde çalışan önemli grup var. Bunun dışında Milli Eğitim, Aile Bakanlıklarında çalışan arkadaşlarımız var. İkinci ana grup, mahalli idareler. Mahalli idarelerde 450 binden fazla bu şekilde çalışan kardeşimiz var. Taşeron çalışma, yıllar itibarıyla hükümet olarak kamu hizmetlerini vatandaşımıza daha uygun koşullarda eriştirebilmek adına geliştirilen bir sistem. 2014'te bu arkadaşların mali, özlük haklarıyla ilgili önemli iyileştirmeler yaptık. Bu ardaşlarımız kamuya geçme durumuyla karşı karşıyalar. Hükümet olarak yaptığımız çalışmada bu çalışanlarımızın bugünkü haklarının korunması, uygun koşullarda kamuya geçmelerinin sağlanması, diğer taraftan da kamu hizmetlerinin aynı şekilde etkin, verimli şekilde sürdürülebilmesi hususlarını göz önünde bulundurduk.

Bu konuda nihai karar hükümete ait. Çalışmalar devam ediyor. Ne tasarının içeriğiyle ne de yöntemiyle ilgili bu konuda nihai karar oluşana kadar söylenen hususları çok da fazla dikkate almamak gerekiyor. Bütün gayretimiz bir milyondan fazla olan taşeron çalışanlarımızın bu beklentilerini en hızlı şekilde, en kısa yöntemle ve taleplerine uygun şekilde yapmak olacak. Yeni yıla girmeden önce bu çalışanların da bu müjdeli haberi, gerçekleşme şeklinde almaya ihtiyaçları var."

KİT’LERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Sendikalarla yürütülen görüşmeler sırasında KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Özellikle KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de kadro düzenlemesine dahil edilmesini isteyen sendikalar, bu kapsamda 15 Aralık Cuma günü talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletmişti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu arasındaki görüşmede, KİT’lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçisinin de düzenlemeye dahil edilmesi yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi. Ayrıca Şehir Hastaneleri gibi yeni uygulamaya konulan projelerin hangi statüde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin de çözüm arayışlarının sürdüğü ifade ediliyor.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NASIL OLACAK?

Taşeron çalışan 450 bin kişinin kamuda kadroya alınması sürecinin detayları netleşiyor. Buna göre taşeron çalışanlar için öncelikle güvenlik soruşturması ve sınav olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Bu sınav bir KPSS olmayacak. İŞKUR yapacak” dedi. Sonrasında ise kamu işçisi olacak taşeron çalışanlar, 52 günlük ikramiye hakkından yararlanabilecek.

Bakan Sarıeroğlu, canlı yayınında yapılacak sınavın nedenlerini anlatırken, “toplum vicdanını da” düşünerek böyle bir karar aldıklarını söyledi. Sarıeroğlu, “Geçiş yapmak isteyen işçi kardeşlerimizin başvurularını alacağız, bu başvurular incelenecek, inceledikten sonra da ilan edilecek. Bununla ilgili biliyorsunuz kamuda şu anda işçi olarak girişte İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor, bir sınav şekli var, ama bu sınav şekli böyle çok kuralları ağır bir sınav değil. Ama bu kadar KPSS’yle herkesin girdiği bir memuriyet ya da kamuda çalışma imkanı varken toplum vicdanını da düşünerekten böyle bir ara mekanizma koyacağız, bu sınavdan sonra da herkesin geçişini sağlamış olacağız” diye konuştu. Sınavın yapılan işle ilgili olacağını belirten Sarıeoğlu, “Sınav, şu anda kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür” dedi.

TAŞERON 52 GÜNLÜK İKRAMİYE NEDİR?

Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında ilgili bakanlıkların katılımıyla birkaç gün içerinde yapılması beklenen toplantının ardından son şekli verilecek düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilecek.





Düzenlemenin yasalaşmasıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye ve il özel idarelerinde taşeron işçi statüsünde personel alımı söz konusu olmayacak.

4/C'lilerin hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek

Taşeron işçilerin yanı sıra ÇAYKUR başta olmak üzere, şeker fabrikaları ile orman işlerinde mevsimlik olarak çalışan yaklaşık 25 bin kişiye de müjdeli haber verildi. Mevsimlik işçilerin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek.

Bununla birlikte, kamuda 4/C statüsünde çalışanlar 4/B (sözleşmeli memur) kadrosuna alınacak. Bu statü değişikliğiyle 23 bine yakın çalışanın hem gelirleri artacak hem de özlük hakları genişleyecek.



900 BİN TAŞERONUN 450 BİNİ KAMUYA



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisinde. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları da aynı kapsamda. 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı çalışma yaptık.



* Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız.



* Mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri.



* Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili.



* Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelenler" dedi. Yani toplamda 900 bin taşeronun 450 bini kamuya geçebilecekken, kalan kısımda 2, 3 ve 4'üncü maddede yer alanlara dağıtılacak.



HEPSİ KADROYA GEÇECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi hakkında, "Taşeron düzenlemesiyle ilgili ilgili bakanlarımız çok çalıştılar. Burada mevsimlik işçiyle taşeronu karıştırmamak lazım. Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı. Şimdi hepsi kadroya geçecek. Eski ücret politikası kalkıyor, bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.



BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERONLAR DA ARTIK KADROLU



Julide Sarıeroğlu, hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını, büyük ve önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İlk günden itibaren tüm kesimler için büyük hayallerinin olduğunu, bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Düzenlemenin belediye boyutu da önemli. Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Bu bağlamda bir değişikliğimiz burada var. Basında hep tersi çıktı. 'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek. Yine belediye iktisadi teşekkülleri içindeki yüzde 50 artı ortak oldukları şirketler de dahil olmak üzere onlarda da taşeron çalıştırmayı kaldırıyoruz." Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Julide Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz. Bu anlamda daha düzenli daha kurallı bir sistemi inşallah getiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Maliye ve Çalışma Bakanlığı sürecin içinde olacağız ama bundan sonra belediye iktisadi teşekküllerini alınacak personeller ve personel politikalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tamamen konuyla alakalı olarak çalışmaları yürütecek. Bu süreçte ve bundan sonraki istihdam süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için elimiz sürekli bu sürecin içinde olacak" değerlendirmesinde bulundu.



OTOMATİK OLARAK ÜCRETLER ARTACAK



Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Julide Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi. Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak." Sarıeroğlu, "1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar" dedi. Sarıeoğlu, merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında, özel bütçeli kuruluşlarda, idarelerde, bazı özel kanunla düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, denetleyici, düzenleyici kuruluşlarda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesinin yapılmayacağını bildirdi.



EĞİTİM VE YAŞ KRİTERİ YOK



KHK ile yapılan düzenlemeye göre kadro imkanından yararlanma kriterlerinin neler olacağına da değinen Julide Sarıeroğlu, "Bu düzenlemeyle ilgili şart vesaire koymadık. Daha önceki yıllarda kadro nasıl verildiyse, aynı şekilde daha da esnek ve basitleştirilmiş bir şekilde, kurallar olmadan bir sistemi dizayn ettik" diye konuştu. Sarıeroğlu, eğitim şartı ve yaş kriterinin bulunmadığının altını çizerek, şu değerlendirmeleri yaptı: "Mesala 70 yaşına gelmiş olabilir ama emeklilik hakkına ulaşmamıştır ve şu anda taşeronda çalışıyordur. Emeklilik hakkına hala kavuşamadığınız için sizin geçişinizi sağlıyoruz, emeklilik hakkına sahip oluncaya kadar kamuda çalışacaksınız diyeceğiz. Daha önceki kadroya geçiş süreçlerinde uygulanan prosedür neyse aynen geçerli olacak. Yeni bir şey koymadık."



DOĞUM VE ASKER İZİNLİ OLANLARI DA ALDIK



Düzenlemenin doğum izninde veya askerde olan taşeron işçileri nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soru üzerine Julide Sarıeroğlu, "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldikleri, başvurularını yaptıklarında onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Doğum iznine ya da askere giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık" ifadesini kullandı.