Taşeron son dakika 2017 haberleri! Taşeron işçiye kadro verilecek mi

Taşeron son dakika haberleri ve taşerona kadro verilecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Taşeron son dakika 2017 yılı ile ilgili haberleri sizler için derledik. Taşeron işçiler heyecanla kadroya geçecekleri günü bekliyorlar. Kamuda ve özel sektörde çalışıp, kadrolu olmayan işçiler kadroya geçerek şartlarının iyileştirilmesini talep ediyorlar. Vatandaşlar, konu ile ilgili hükümetin yaptığı açıklamaları yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal müjdeyi vermiş ve yıl sonuna kadar taşeron konusunun hallolacağını bildirmişti. Ağbal’ın ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ konu ile ilgili sorulan bir soruya, “İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır” yanıtını verdi. Peki yeni sistemde taşeron işçileri neler bekliyor? Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan 817 bin çalışan için sona yaklaşıldı. Çalışanlar bir şirketin değil devletin elemanı olacak, özel hukuk sözleşmesi yapılacak, sendika üyeliği yolu açılacak. Devlet kurumlarında çalışan 817 bin civarında taşeron şirket elemanı için kararda sona yaklaşıldı. Yeni asır'dan Faruk Erdem bugün Ankara'dan gelen bilgiler ışığında taşeron kadrosunda gelinen son noktaları paylaştı. Öncelikle taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece onlar kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacaklar. Yine sözleşme yapılmasında ve yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Taşeron son dakika haberlerini sizler için derledik.

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeronlarla ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclise geleceğini, uzun bir kanun olmayacağını ve hızlı şekilde TBMM'den geçeceğini düşündüklerini söyledi.

BEKİR BOZDAĞ’DAN MÜJDE

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin bir soru üzerine de "AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir, programımızda yer almaktadır. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya geldi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLER 657'Lİ Mİ OLUYOR?

Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için bakanlık 3 formül üzerinde çalışıyor. Bakanlık yetkilileri ile temasta olan bir sendika başkanından edinilen bilgiye göre Bakanlık üç formül üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri; kamuda çalışan taşeron işçilerinin "özel sözleşmeli personel" statüsüyle istihdam edilmesi. Yeni statüde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu'na değil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olacak ancak sözleşmeler üç yılda bir yenilenecek. Yani çalışanların iş güvencesi olmayacak. Personel dilerse memur sendikalarına da üye olabilecek.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YENİ FORMÜL

Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan 817 bin çalışan için sona yaklaşıldı. Çalışanlar bir şirketin değil devletin elemanı olacak, özel hukuk sözleşmesi yapılacak, sendika üyeliği yolu açılacak. Devlet kurumlarında çalışan 817 bin civarında taşeron şirket elemanı için kararda sona yaklaşıldı. Yeni asır'dan Faruk Erdem bugün Ankara'dan gelen bilgiler ışığında taşeron kadrosunda gelinen son noktaları paylaştı. Öncelikle taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece onlar kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacaklar. Yine sözleşme yapılmasında ve yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Sözleşmelerin 3'er yıllık olması da prensipte kabul edilen maddeler arasında. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak.

Burada öne çıkan ve yeni diyebileceğimiz önemli bir gelişme de var. Düşünülen konular arasında taşeronların Kamu İhale Kurumu ya da Maliye Bakanlığı bünyesinde bir birim oluşturularak buraya bağlanmaları gündemde.

Buna alternatif olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir kamu şirket kurulması da düşünülüyor.Ancak bunlar konusunda henüz karar verilmedi. Karar ne olursa olsun taşeron çalışanlar artık şirketlerin elemanları olmayacak. Aracı şirketler aradan çekilecek.

Bir şekilde taşeron çalışanların patronu devlet olacak. Böylece maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Aynı zamanda hepsi diğer kamu görevlileri gibi memur sendikalarına üye olabilecek. Bu arada kadro çakılı olacak.

Bütün bunlar olurken taşeronlar için bazı sınırlamalar da masada. Bunlardan birisi 3 uyarı cezası alanın işten atılacak olması. Yani performansı düşük olan personel çıkartılabilecek. Bunun dışında belediyeler ve KİT'lerdeki taşeron çalışanların ayrı bir sisteme tabi tutulması da tartışılan konular arasında. Belediye iştirakleri de burada öne çıkabilecek.

Kadro çalışmaları sırasında öne çıkan bir başka görüşe göre ise asıl işi yapmayan (temizlik, yemek, güvenlik gibi) elemanlarla sözleşme yapılması, imza yetkisini kullanan, ve asıl işi yapan personelin ise kadroya geçirilmesi de alternatifler arasında. Bunlar için de bir sınav yapılması da masada.

Bununla ilgili Maliye tüm kamu kurum ve kuruluşlardan taşeron olarak çalışanların öğrenim seviyeleri ve aldıkları ücretlerini içeren bilgiler istedi. Gelen listeler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Maliye Bakanlığında taşeronların takibini yapabilmek için bir birim kurulacak. Bunların mali ve sosyal haklarının denetim altına alınması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amaçlanıyor. Bu kişilerin sayılarının takip ve denetimi de, yıllık bütçe yükü de kontrol altına alınacak.

Kamuda 4B'li olarak tarif edilen sözleşmeli personel ile ilgilide bazı gelişmeler önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu personelin tüm özlük haklarının, mali ve sosyal imkanlarının 4A dediğimiz memurlar ile aynı seviyeye getirileceği öğrendiğimiz bilgiler arasında. Böylece 4B sistemi devam etse bile haklar açısından 4A'lılardan farkı olmayacak. Böylece kademeli olarak da sözleşmeli personel memur kadrosuna geçecek ve 4B statüsü ortadan kalkacak. 4B'li personeli ağırlıklı olarak Milli eğitim ve sağlık bakanlıklarında görüyoruz.

Bundan sonra kamuda yardımcı hizmetlerde çalışacak durumda olanların kamuya alımları ile ilgili de çalışma yürütülüyor. Örneğin A bakanlığında yeni bir hizmet biriminin kurulması durumunda ihtiyaç durumunda olan personelin alımı için bir mekanizma kuruluyor. Kamuda asil iş pozisyonunda taşeron çalışamayacak.

JÜLİDE SARIEROĞLU’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatının 4'üncü Olağan Kongresi'ndetaşeron işçiler hakkında da konuşan Bakan Jülide Sarıeroğlu, “Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz var. Bu bağlamda çalışma bakanlığı olarak, kapsamımıza giren tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın geleceği için güçlü adımlar atma konusunda kararlıyız. Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamı önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz olacak” dedi.

Taşeron işçilere müjde veren Sarıeroğlu, “Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde, çocuk işçilerle ilgili mücadele, kayıt dışı ile mücadele, mevsimlik işçilerle ilgili insan onuruna yaraşır çalışma ile yaşama şartları ile buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bundan sonra temel önceliğimiz büyüme oranlarımızın, istihdam oranlarına da aynı şekilde yansıması olacak. Mesleki Eğitim Kurslarımız devam edecek. İş Başı Eğitim Programları yenilenerek devam edecek. Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor.”

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, NTV'de canlı yayınlanan Finans Cafe'ye taşeron kadro meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Bu ülkede 1 milyon ortalama ailelerle birlikte 4-5 milyonu ilgilendiren sorun. Bu 15 senelik bir durum. Bundan önceki hükümetler daha ucuz işçi çalıştıralım diye böyle bir yola gittiler. Çıkılmayacak bir durumla karşı karşıya kaldılar. Geçtiğimiz hafta Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız Türk-İŞ 'e geldi. 2-2.5 saat bir konuşma imkanımız oldu. Dün akşam Sn. Çalışma Bakanımızla bir konuşma imkanı bulduk. Bize söylenen Sn. Başbakanımızında, Maliye Bakanımızında , Çalışma Bakanımızında 2017 sonuna kadar biteceği. Nasıl biteceği konusunda bizimde tereddütlerimiz var. Şimdiye kadar hiç bu kadar umutlu olmadım.

Yıllardır biz bu konu üzerinde çalışma yapıyoruz. Her iki günde bir bunu konuşuyoruz. Ülke gündemine getiriyoruz. İşçilik yapan işçi olması lazım, memurluk işi yapıyorsa memur olsunlar. Devletin çatısı altında olsunlar. Taşeron ortadan kalksın. Taşeron örgütleri var her ilde, buradan her ilden temsilciler çağrılıp ortak toplantı yapmak lazım. Bizzat yaşayanlarla görüşmek lazım. Taşeronda çalışanların bir kısmı örgütlü, bazıları sendikacı değil. Bundan bir iki sene önce sorun daha büyüktü, asgari ücret dahi almıyorlardı, ölüm izni, doğum izni yoktu. Ucube bir sistemdi. Bu arkadaşlarımızı devletin çatısı altında çalıştırmak lazım. Aracıya verilen bu arkadaşlarımıza verilmeli."

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım'dan Türk-İş'e sürpriz bir ziyaret geliyor. Yıldırım Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın ziyareti rutin programda gözükmüyordu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı. Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk. Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağı ve çalışanlarımızı kamuda taşeron oalrak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, taşeron işçilerin kadro bekleyenlerle ilgili soruları da cevapladı.

Taşeron işçilerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu konu tamamıyla şu anda Hükümetimizin gündeminde. Çalışmayı yürütüyorlar. Konuyla ilgili olarak da zannediyorum kısa bir süre içerisinde Sayın Başbakanımız gelinen noktayı açıklayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Programda kendisine kamuda çalışan taşerona işçilerin kadroya alınması yönünde gelen soruya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçilerin hakları konusunda temel iyileştirmelere gittiklerinin altını çizdi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu iyileştirmeler arasında sözleşme süresinin 3 yıla çıkartılması, kıdem tazminatı ve ücretlerin garanti altına alınması gibi konu başlıklarının yer aldığını dile getirerek, "Aile yardımından tutun tatil konusuna kadar kadrolu işçilerin sahip olduğu hemen hemen bütün haklarını kanunla garanti altına aldık.

Dolayısıyla hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık." dedi.

Konu üzerinde tekrar çalışılacağını ifade eden Şimşek, gelecek bir yılda vatandaşa dokunan alanlardan temel reformlara kadar bütün konularda ilerleme sağlanacağını kaydetti.

Değerlendirme: Mehmet Şimşek, "Kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık" açıklaması ile bu konu ğzerinde çalışıldığını söyledi. Peki fiiliyatta her şey tamamlandıysa bu mevzuata da dökülmeli ve sonuna geldiği söylenen çalışmalar tamamlanmalıdır.

TAŞERON NE DEMEK?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. GS tercih işlemleri üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi