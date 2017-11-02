Taşeron son dakika 2017açıklamaları! Taşeron kadro haberleri

Taşeron son dakika 2017 açıklamaları, taşeron işçiye kadro verilecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Taşeron işçilerle ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet kanadından konu ile ilgili açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Kamuda ve özel sektörde çalışıp, kadrolu olmayan işçiler kadroya geçerek şartlarının iyileştirilmesini talep ediyorlar. Vatandaşlar, konu ile ilgili hükümetin yaptığı açıklamaları yakından takip ediyorlar. İlk olarak taşerona kadro verilmesi konusunda tarih veren isim Başbakan Binali Yıldırım olmuştu. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, “Amacımız, bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak” demişti. Hükümet kanadından konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 bütçesi üzerindeki görüşmelerde, kamuda çalışan yüzbinlerce taşeron işçinin beklediği düzenlemeye ilişkin ise şöyle konuştu: “Çalışmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu, modeline karar verecek. Önümüzde iki ay süre var.” dedi. Başbakan Binali Yıldırım taşeron işçiler ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, “O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır." dedi.

AĞBAL MÜJDEYİ VERDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 bütçesi üzerindeki görüşmelerde, kamuda çalışan yüzbinlerce taşeron işçinin beklediği düzenlemeye ilişkin ise şöyle konuştu: “Çalışmalar devam ediyor. Bakanlar Kurulu, modeline karar verecek. Önümüzde iki ay süre var.” dedi.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YENİ FORMÜL

ÖZEL STATÜLÜ SÖZLEŞME

Öncelikle taşeron adı altında çalışanların asıl işi yapmalarına ya da muvazaalı olmalarına bakılmadan yeni bir statüye kavuşturulmaları öngörülüyor. Bu şu anki devlet memuru kanununda bulunan 4A, 4B, 4C ve 4D statülerinin dışında '4E' diyebileceğimiz özel sözleşme şeklinde düşünülüyor. Böylece taşeron çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kamu personeli haline gelmiş olacak.

Burada sözleşme süresi 3'er yıllık olarak düşünülüyor. Sözleşme yapılan taşeron personel çalıştıkları kurumlarda aynı görevi yapmaya devam edecek. Sözleşmeler iş performansına, hizmetten beklenen faydanın sağlanıp sağlanmadığına göre yenilenecek. Performansı yüksek olan, emekliliğe kadar çalışacak.

Ücretleri eğer aynı işi yapan personelden daha az ise aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Yani bu durumda bazı taşeron çalışanların maaşları yükselmiş olacak. Sözleşme için müracaatlar çalışılan kuruma yapılacak. Başka bir kuruma geçiş yapılacaksa ihtiyaca göre ve sınav ile yapılabilecek.

Sözleşme için konulan 65 yaş sınırı ise korunuyor. 65 yaşın üzerinde olan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Sözleşme yapılan personel çakılı olacak yani tayin isteyemeyecek. Emeklilikleri ise 4A yani eski adıyla SSK statüsünde hesaplanacak.

4C İMKANI GELİYOR

Seçeneklerden birisi de 4C'li formülü. Taşeronların 4C'li olarak istihdamı da düşünülüyor. Bu şekilde de kamu personeli haline gelecekler. Maliye Bakanlığı kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışanların öğrenim seviyeleri ve aldıkları ücretlerini içeren bilgileri istedi. Şimdi burada maliyet hesabı yapılıyor.

MAAŞA VE TAZMİNATA GARANTİ

Bir başka formülde ise sözleşme yerine devlet garantisi getiriliyor. Burada da maaşlar ve kıdem tazminatlarına devlet garantisi getirilecek. Sağlık, enerji, eğitim gibi kritik alanlarda asıl işi yapanların kadroya alınması öngörülüyor. Bu kapsamda olanların bir devlet şirketi kurularak kadrolarının buraya alınması da seçenekler arasında bulunuyor. Kalan personel yine belli bir süre aynı statüde çalışacak ancak dediğimiz gibi iş, maaş ve tazminat garantisi korunacak. Burada performans öne çıkacak. 60'ın altında puan alanlar ikaz edilecek. İki yıl üst üste düşük puan alanların sözleşmeleri feshedilebilecek. 3 yıl sonunda performansa göre değerlendirme yapılacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI

Hangi formül uygulanırsa uygulansın güvenlik soruşturmaları mutlaka yapılacak. Öncelikle tüm taşeron işçiler güvenlik ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olmayan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Güvenlik araştırmasında başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle irtibatlı olup olmadıklarına bakılacak.

Araştırma sırasında 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Yani devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan mahkum olmamak şartı da aranacak.

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım taşeron işçiler ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, “O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." Dedi.

BEKİR BOZDAĞ'DAN MÜJDE

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, taşeron işçileri için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Taşeron işçilerle alakalı hazırlıklar son noktaya geldi. Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi yıl sonu veya yeni yıl başında bu konu Parlamentonun gündeminde yer alacaktır."

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeronlarla ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclise geleceğini, uzun bir kanun olmayacağını ve hızlı şekilde TBMM'den geçeceğini düşündüklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin bir soru üzerine de "AK Parti hükümetleri bugüne kadar hangi sözü verdiyse yaptı. Bu konuda hükümetimizin verdiği sözlerden birisidir, programımızda yer almaktadır. Bakanlar Kurulumuzda daha önce defalarca görüşüldü. Bazı konularda ilave çalışma yapılması talimatı verildi ve bu çalışmalarda son noktaya geldi. İnşallah yeni yıla kadar veya en geç yeni yılın başında bu konuda atılması gereken adım atılacaktır." diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLER 657'Lİ Mİ OLUYOR?

Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için bakanlık 3 formül üzerinde çalışıyor. Bakanlık yetkilileri ile temasta olan bir sendika başkanından edinilen bilgiye göre Bakanlık üç formül üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri; kamuda çalışan taşeron işçilerinin "özel sözleşmeli personel" statüsüyle istihdam edilmesi. Yeni statüde çalışanlar 4857 sayılı İş Kanunu'na değil 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabii olacak ancak sözleşmeler üç yılda bir yenilenecek. Yani çalışanların iş güvencesi olmayacak. Personel dilerse memur sendikalarına da üye olabilecek.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, NTV'de canlı yayınlanan Finans Cafe'ye taşeron kadro meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Bu ülkede 1 milyon ortalama ailelerle birlikte 4-5 milyonu ilgilendiren sorun. Bu 15 senelik bir durum. Bundan önceki hükümetler daha ucuz işçi çalıştıralım diye böyle bir yola gittiler. Çıkılmayacak bir durumla karşı karşıya kaldılar. Geçtiğimiz hafta Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız Türk-İŞ 'e geldi. 2-2.5 saat bir konuşma imkanımız oldu. Dün akşam Sn. Çalışma Bakanımızla bir konuşma imkanı bulduk. Bize söylenen Sn. Başbakanımızında, Maliye Bakanımızında , Çalışma Bakanımızında 2017 sonuna kadar biteceği. Nasıl biteceği konusunda bizimde tereddütlerimiz var. Şimdiye kadar hiç bu kadar umutlu olmadım.

Yıllardır biz bu konu üzerinde çalışma yapıyoruz. Her iki günde bir bunu konuşuyoruz. Ülke gündemine getiriyoruz. İşçilik yapan işçi olması lazım, memurluk işi yapıyorsa memur olsunlar. Devletin çatısı altında olsunlar. Taşeron ortadan kalksın. Taşeron örgütleri var her ilde, buradan her ilden temsilciler çağrılıp ortak toplantı yapmak lazım. Bizzat yaşayanlarla görüşmek lazım. Taşeronda çalışanların bir kısmı örgütlü, bazıları sendikacı değil. Bundan bir iki sene önce sorun daha büyüktü, asgari ücret dahi almıyorlardı, ölüm izni, doğum izni yoktu. Ucube bir sistemdi. Bu arkadaşlarımızı devletin çatısı altında çalıştırmak lazım. Aracıya verilen bu arkadaşlarımıza verilmeli."

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım'dan Türk-İş'e sürpriz bir ziyaret geliyor. Yıldırım Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın ziyareti rutin programda gözükmüyordu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı. Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk. Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağı ve çalışanlarımızı kamuda taşeron oalrak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, taşeron işçilerin kadro bekleyenlerle ilgili soruları da cevapladı.

Taşeron işçilerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu konu tamamıyla şu anda Hükümetimizin gündeminde. Çalışmayı yürütüyorlar. Konuyla ilgili olarak da zannediyorum kısa bir süre içerisinde Sayın Başbakanımız gelinen noktayı açıklayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Programda kendisine kamuda çalışan taşerona işçilerin kadroya alınması yönünde gelen soruya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçilerin hakları konusunda temel iyileştirmelere gittiklerinin altını çizdi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu iyileştirmeler arasında sözleşme süresinin 3 yıla çıkartılması, kıdem tazminatı ve ücretlerin garanti altına alınması gibi konu başlıklarının yer aldığını dile getirerek, "Aile yardımından tutun tatil konusuna kadar kadrolu işçilerin sahip olduğu hemen hemen bütün haklarını kanunla garanti altına aldık.

Dolayısıyla hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık." dedi.

Konu üzerinde tekrar çalışılacağını ifade eden Şimşek, gelecek bir yılda vatandaşa dokunan alanlardan temel reformlara kadar bütün konularda ilerleme sağlanacağını kaydetti.

Değerlendirme: Mehmet Şimşek, "Kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık" açıklaması ile bu konu ğzerinde çalışıldığını söyledi. Peki fiiliyatta her şey tamamlandıysa bu mevzuata da dökülmeli ve sonuna geldiği söylenen çalışmalar tamamlanmalıdır.

TAŞERON NE DEMEK?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. GS tercih işlemleri üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi