Taşeron son dakika haberleri! Taşeron işçiye kadro son gelişmeler Ağbal'dan açıklama

Taşeron son dakika haberleri, taşeron işçi maaşları ne kadar olacak sorularının cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Vatandaşlar heyecanla taşeron hakkında yapılan açıklamaları takip ediyorlar. Maliye Bakanı Naci Ağbal merkezi yönetim bütçesi toplantısında hem taşeronlarla ilgili hem de Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammıyla ilgili soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerona kadro verilmesi konusunda açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin hangi aşamada olduğuna ilişkin soru üzerine "Çalışıyoruz, olgunlaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Detay vermeyelim, birkaç model üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı. AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatının 4'üncü Olağan Kongresi'nde taşeron işçiler hakkında da konuşan Bakan Sarıeroğlu, “Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz var. Bu bağlamda çalışma bakanlığı olarak, kapsamımıza giren tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın geleceği için güçlü adımlar atma konusunda kararlıyız. Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamı önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz olacak” demişti. Konu ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, “Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz.

Hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağı ve çalışanlarımızı kamuda taşeron oalrak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız” açıklamasını yapmıştı. Taşeron son dakika gelişmelerini haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeron işçileri kadro beklentisinin yıl sonu bitmeden nihayete ermesi isteniyor. 2017’nin bitmesine aylar kala bir açıklama da Maliye Bakanı’ndan geldi. Bakan canlı yayında yaptığı konuşmasında önemli noktalara değindi.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar öteden beri yaptığımız bir konu. Çalışma Bakanlığı'mız da bu konuda bir çalışma yaptı. Öncelikle ekonomi koordinasyon kurulunda ardından bakanlar kurulunda çalışmaları bir araya getireceğiz. Kapsamlı bir çözüm paketini oluşturmayı hedefliyoruz.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde, çocuk işçilerle ilgili mücadele, kayıt dışı ile mücadele, mevsimlik işçilerle ilgili insan onuruna yaraşır çalışma ile yaşama şartları ile buluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bundan sonra temel önceliğimiz büyüme oranlarımızın, istihdam oranlarına da aynı şekilde yansıması olacak. Mesleki Eğitim Kurslarımız devam edecek. İş Başı Eğitim Programları yenilenerek devam edecek. Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor.”

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, NTV'de canlı yayınlanan Finans Cafe'ye taşeron kadro meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Bu ülkede 1 milyon ortalama ailelerle birlikte 4-5 milyonu ilgilendiren sorun. Bu 15 senelik bir durum. Bundan önceki hükümetler daha ucuz işçi çalıştıralım diye böyle bir yola gittiler. Çıkılmayacak bir durumla karşı karşıya kaldılar. Geçtiğimiz hafta Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız Türk-İŞ 'e geldi. 2-2.5 saat bir konuşma imkanımız oldu. Dün akşam Sn. Çalışma Bakanımızla bir konuşma imkanı bulduk. Bize söylenen Sn. Başbakanımızında, Maliye Bakanımızında , Çalışma Bakanımızında 2017 sonuna kadar biteceği. Nasıl biteceği konusunda bizimde tereddütlerimiz var. Şimdiye kadar hiç bu kadar umutlu olmadım.

Yıllardır biz bu konu üzerinde çalışma yapıyoruz. Her iki günde bir bunu konuşuyoruz. Ülke gündemine getiriyoruz. İşçilik yapan işçi olması lazım, memurluk işi yapıyorsa memur olsunlar. Devletin çatısı altında olsunlar. Taşeron ortadan kalksın. Taşeron örgütleri var her ilde, buradan her ilden temsilciler çağrılıp ortak toplantı yapmak lazım. Bizzat yaşayanlarla görüşmek lazım. Taşeronda çalışanların bir kısmı örgütlü, bazıları sendikacı değil. Bundan bir iki sene önce sorun daha büyüktü, asgari ücret dahi almıyorlardı, ölüm izni, doğum izni yoktu. Ucube bir sistemdi. Bu arkadaşlarımızı devletin çatısı altında çalıştırmak lazım. Aracıya verilen bu arkadaşlarımıza verilmeli."

BİNALİ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım'dan Türk-İş'e sürpriz bir ziyaret geliyor. Yıldırım Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Yıldırım'ın ziyareti rutin programda gözükmüyordu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı. Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk. Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağı ve çalışanlarımızı kamuda taşeron oalrak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

“Bizim bir özelliğimiz şu; yapamayacağımız şeyin sözünü vermiyoruz, eğer bir şeyin sözünü verdiysek de kesinlikle gereğini yerine getiriyoruz. Taşeronlarla ilgili çalışma malumunuz hükümet seviyesinde verilen bir sözdür. Bu sözün gereğinin yerine getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Özellikle kamuoyunun beklentisi çalışmanın çok daha hızlandırılarak sonuca eriştirilmesi ve bunun kamuoyu gündeminden çıkarılması konusunda da olağanüstü bir çalışma var. İnşallah bu çalışma sonuçlandığında elbette taşeronda çalışan arkadaşlarımız da yine milletimize, memleketimize hizmet ediyorlar ama çok daha farklı bir mecrada, çok daha farklı bir heyecanla inşallah yine hizmet etmeye devam edecekler. O süreçle ilgili hiç şüpheniz olmasın o sözün gereği yerine getirilecek. Hiçbir tereddüde mahal yok.” dedi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatının 4’üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Bakan Sarıeroğlu, kongrenin Odunpazarı Teşkilatına hayırlar getirmesini diledi.

Bakan Sarıeroğlu, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

Diğer yandan, kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise, “İlçe başkanı vizyonunu çizdi. İnşallah 2019 yılında bu vizyonda Recep Tayyip Erdoğan’a yakışır bir ekiple yola devam edeceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, taşeron işçilerin kadro bekleyenlerle ilgili soruları da cevapladı.

Taşeron işçilerle ilgili konuşan Erdoğan, "Bu konu tamamıyla şu anda Hükümetimizin gündeminde. Çalışmayı yürütüyorlar. Konuyla ilgili olarak da zannediyorum kısa bir süre içerisinde Sayın Başbakanımız gelinen noktayı açıklayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Programda kendisine kamuda çalışan taşerona işçilerin kadroya alınması yönünde gelen soruya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçilerin hakları konusunda temel iyileştirmelere gittiklerinin altını çizdi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, söz konusu iyileştirmeler arasında sözleşme süresinin 3 yıla çıkartılması, kıdem tazminatı ve ücretlerin garanti altına alınması gibi konu başlıklarının yer aldığını dile getirerek, "Aile yardımından tutun tatil konusuna kadar kadrolu işçilerin sahip olduğu hemen hemen bütün haklarını kanunla garanti altına aldık.

Dolayısıyla hizmet alımı yoluyla kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık." dedi.

Konu üzerinde tekrar çalışılacağını ifade eden Şimşek, gelecek bir yılda vatandaşa dokunan alanlardan temel reformlara kadar bütün konularda ilerleme sağlanacağını kaydetti.

Değerlendirme: Mehmet Şimşek, "Kamuda çalışan işçi kardeşlerimizin kadrolu işçilerden çok fazla bir farkı yok. Geriye bir tek kadro talebi var ama fiiliyatta biz zaten gerekenleri yaptık" açıklaması ile bu konu ğzerinde çalışıldığını söyledi. Peki fiiliyatta her şey tamamlandıysa bu mevzuata da dökülmeli ve sonuna geldiği söylenen çalışmalar tamamlanmalıdır.

TAŞERON NE DEMEK?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. GS tercih işlemleri üniversite taban puanları ve boş kontenjan listesi