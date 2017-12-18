Taşerona kadro Kit personeli ne olacak Taşeron işçi son dakika haberleri neler

Taşeron son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taşerona kadro müjdesini verdikten sonra kafaları karıştıran bir çok soruların yanıtlarını arayanlar için yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek. 4c li taşeron işçiler 4b kadrosuna nasıl geçiş yapılacak? KİT personeli taşeronların kadroya geçişlerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bangladeş ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım 2018 asgari ücretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak. " dedi. Taşeron işçilerin kadroya alımı ile ilgili tüm detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz...



Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan Binali Yıldırım asgari ücretle ilgili "Türk İş teklifini sundu. Disk de teklifini sunacak. Daha sonra taraflar bir araya gelecekler. İşveren konfederasyonu da teklifini sunacak. Bakanlığımız tarafları bir araya getirecek, müzakereler yapılacak. En uygun şartlarda mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir ve gereken tedbiri almıştır. Bu sefer de ülkenin şartlarını da göz önüne alarak süreci tamamlayacaktır" açıklamasında bulundu.







TAŞERONDA TAMAMLANMA NOKTASINA GELİNDİ



KİT personeli taşeronların kadroya alınıp alınmayacağı tartışmasıyla ilgili de konuşan Yıldırım; "Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma noktasına geldi. Biz henüz içeriği nedir, kimler vardır, kimler yoktur böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu nedenle söylenenlere itibar etmeyin"



Kamu kurumlarında çalışan 850 bin taşeron çalışanın gözü kulağı Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeden sonra yasa çalışmalarında artık son noktaya gelindi. 12 maddeden oluşması beklenen yasanın detayları da ortaya çıkıyor. Taşeron çalışanlar şartsız olarak kamuya geçecek ve 657 sayılı yasanın 4. maddesinin D bendine göre kadro alacak. Böylece tüm çalışanlar kamu görevlisi haline gelecek, maaşlarını ve tüm sosyal haklarına devlet garantisi gelecek. Çalışanların haklarında hiçbir kayıp olmayacak. Yıllık izin, kıdem tazminatı, emeklilik gibi hakları korunurken maaşlarına da garanti gelecek.



Kamuda görev yapan 850 bin taşeronla ilgili kadro tasarısı üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Kadroya geçişte eğitim kriteri, yaş şartı aranmayacak, sınav uygulanacak. Sınav ise taşeron çalışanların yaptıkları işteki mesleki becerileriyle ilgili olacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, sınavın KPSS gibi olmayacağını ve kolay olacağını ifade etmişti. Sınavdan 10 üzerinden 6 alanlar mülakata girecek. Taşeron çalışanların tayini de olmayacak. Herkes bulunduğu yerde işini devam ettirecek. Emeklilik yaşı gelmeyen, primi dolmayanlar için herhangi bir yaş kriteri uygulanmayacak.







ŞİRKET EZİYETİ BİTİYOR



Taşeron çalışanlar bağlı bulundukları şirketlerden de kurtulacaklar. Böylece kamuoyuna çokça yansıyan sorunlar bitecek. Yıllık izinlerin kullandırılmaması, 11'inci ayda çıkış yapılıp, 1'inci ayda tekrar giriş yapılarak kıdemlerin sıfırlanması hileleri, maaşların bordrolarda gösterilmemesi gibi haksızlıklar ortadan kalkacak.



SGK KAYIT TARİHİ



Taşeronda çalışan işçilerin kamuya alınmalarında en son tarih 4 Aralık olarak belirlendi. Kolay yoldan kamuya geçişi önlemek amacıyla yasanın yürürlük tarihine ‘yayımlandığı gün’ yerine taşerona kadro açıklamasının yapıldığı ‘4 Aralık’ tarihi yazılacak. Dolayısıyla en son 4 Aralık’ta SGK kayıtlarında taşeron işçi görünen herkes kamuda kadroya alınacak.



YAŞ SINIRI YOK



Normalde kamuda 65 yaşın üstünde kimse çalışamıyor. Taşeron işçiler için de düzenlemeye böyle bir yasak konulmuştu. Talepler üzerine 65 yaş sınırı, henüz emekli olmamış taşeron işçiler için kaldırıldı. Buna göre, emekliliğini hak etmemiş taşeron işçileri emeklililiğini hak edene kadar kamuda çalışacak. Ancak emekli olanlar kadroya geçemeyecek!



BELİRSİZLİK VAR



Kadroya alınacaklar listesine 69 farklı kurumda çalışan 50 bin işçinin girmeyeceği konuşuluyor. Ancak yasa Meclis’e geldikten sonra bu değişebilir. 69 kurum arasında hangileri var? Bazıları şöyle: TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çaykur, AOÇ, BOTAŞ, TOKİ, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden, TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Borsa, Devlet Malzeme Ofisi, TİGEM, TMO, TİM, Şeker Fabrikaları, Denizcilik İşletmeleri.



GÜVENLİK İŞÇİSİ DE KAPSAMA ALINDI



Düzenlemeyle yaklaşık 150 bin özel güvenlik personeli de kamuda kadroya geçecek. Güvenlik elemanları yasa gereği her 5 yılda bir eğitim, sağlık ve güvenlik sınavından geçiriliyor. Taşeron sisteminde niteliğini kaybeden özel güvenlik elemanları bu işi yapamıyordu. Ancak kamuya geçtikten sonra niteliğini kaybeden güvenlik elemanları işten çıkarılmayacak, aynı iş kolunda geri hizmette çalıştırılacak.







BİR BAKIŞTA KADRO

Kadroya geçerken hiçbir şart aranmayacak

Yaş eğitim gibi kriterlere bakılmayacak.

Kadroya geçene anında 52 günlük ikramiye ödenecek

Askerde, doğum izninde, raporlu olanlar izinler bitince kadroya geçecek.

İşçiler emekli olana kadar devlet güvencesinde olacak

Maaşlar, tazminatlar ve kazanılmış haklar korunacak.



BELEDİYE ÇALIŞANINA ŞİRKET KORUMASI



Taşeron işçilerin kadroya geçmeleriyle ilgili düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kala detaylar da netleşmeye başladı. Tasarı sadece kamudaki taşeronları kapsayacak. Yani özel sektördeki taşeron işçiler için kamuda istihdam söz konusu olmayacak. Öncelikle merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlenen kamu kuruluşlarında ve denetleyici kurumlarda çalışanlar 657 sayılı devlet memurları yasasının 4 maddesinin D bendine göre işçi kadrosunda istihdam edilecek. Belediyelerde ve il özel idarelerinde bulunan iktisadi teşekküllerde çalışanlar ise belediyelerin şirketlerinde istihdam edilerek yine kamu çalışanı haline gelecek. Bu çalışanların bağlı bulundukları özel taşeron şirketler ise aradan çıkacak. Çalışanlar belediyenin kuracağı şirkette işçi statüsünde sendikal ve diğer haklarıyla istihdam edilecek. İlk aşamada merkezi yönetim kapsamındaki genel bütçe ile düzenlenen 450 bin taşerondaki işçiler şart olmadan kadrolu işçi statüsüne geçirilecek. İkinci aşamada belediye ve il özel idaresinde çalışan 400 bin taşeron işçiler, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecekler.



HAK KAYBI YOK

Bazı nedenlerden dolayı iş sözleşmesi askıda olan taşeron işçilerinin hak kaybına uğramamaları sağlanacak. Bunlar da işbaşı yaptıklarında kadroya alınacaklar. Örneğin doğum, hastalık, ücretsiz izin veya askerlik gibi nedenlerle iş sözleşmesi askıda olanlar işbaşı yaptıklarında kadrolu olarak işe alınabilecek.



SÜRE OLMAYACAK

Daha önceki taslaklarda belirtilen 3 yıllık sözleşme şartı da kaldırılıyor. Kadroya geçecek taşeron çalışanlar için süre şartı olmayacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecekler. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak.



KADROYA GEÇENE EK İKRAMİYE GELİYOR

Kadroya geçenler bulunduğu yerde mevcut işini yapmaya devam edecek. Kadroya kendi maaşlarıyla geçecek olan işçilerin hak kaybı olmayacak. Kamuya geçen 450 bin işçiye yasa gereği 52 günlük ilave tediye verilecek. (52 günlük ilave tediye kamuda çalışanlara verilen bir ücret) Kazandıkları kıdem korunacak. En son çalıştıkları işyerindeki kıdemler dikkate alınacak, yıllık izin gibi hakları da korunacak. 52 günlük tediyeleri kadroya geçtikleri anda hesaplara yatırılacak. Böylece işçiler için önemli bir mali destek de sağlanmış olacak.



MAAŞLAR DÜŞMEYECEK

Yasa çıktıktan sonra kılavuzlar hazırlanacak. İlgili yerlere başvurular yapıldıktan sonra şartlara uygunluk açısından değerlendirme süreci olacak. İŞKUR aracılığıyla Maliye'nin vereceği vizeyle kadrolu işçi alımı yapılacak. Yapılan düzenlemede işçi, memur sendikalarındaki denge de dikkate alındı. Mevcut sendikal örgütlülük muhafaza edilecek. Bakan Sarıeroğlu, bunun çalışma barışı, iş yerlerindeki huzur açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda sendikalarımızın da herhalde bir çekincesi, bir itirazı olmayacaktır" dedi. Kadroya geçeceklerin maaşları da değişmeyecek.



GÜVENLİK ARAŞTIRMASI

Taşeron işçilerinin kadroya geçişlerinde güvenlik soruşturması yapılacak. Kadroya alınacak personele yapılacak güvenlik soruşturmasında başta FETÖ olmak üzere DHKPC, PKK gibi terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan kişiler kadroya alınmayacak.



Bütçe görüşmelerinin ardından taslak Meclis gündemine gelecek. 12 maddeden oluşması beklenen yasanın bir gün içerisinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Böylece Aralık ayının sonunda yasa Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak. Başvuru ve diğer işlemler 3 ay içinde tamamlanmış olacak.







52 GÜNLÜK PEŞİN İKRAMEYE



850 bin taşeron çalışan için düğmeye basıldı. Kamuda çalışan taşeron işçiler artık 4D’li olarak kadroya geçecek.

Aileriyle birlikte 4-5 milyon kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesi kamuda büyük heyecana yol açarken, devletin de yükü hafifleyecek. Taşeron firmalardan alınan hizmetlere karşılık hak ediş, kâr payı ve bazı gider ödemeleri son bulacak. Yerelde imtiyazlı şirketler kurulacak, bu şirketlerin tamamı tasfiye edilecek. Kamuya geçen 450 bin işçiye kamu çalışanı oldukları için 52 günlük tediye verilecek. Emekli olup da çalışmaya devam edenler geçiş yapmayacak. Yıllık izin, kıdem gibi haklarda kesinlikle bir hak kaybı olmayacak. Geçişte sınav yapılacak, KPSS istenmeyecek. İşte taşeron işçilerin merak ettiği soruların cevapları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Meclis'ten bir gün içinde çıkarmayı hedefledikleri taşerona kadro düzenlemesine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Güvenlik soruşturmasının mutlaka olacağını belirten Sarıeroğlu, "Bu zaten kamuda çalışmak isteyen herkes için uygulanan bir süreç" dedi. Sarıeroğlu, 450 bin kişinin tam kadro alacağını belirterek, "Merkezi yönetim kapsamında genel bütçeyle düzenlenen kamu kurum, kuruluşları, bakanlıklar, sosyal güvenlik kuruluşlarında çalışan 450 bin kişi 'ama'sız, fakat'sız, şartsız 657 sayılı Memurlar Kanunu içinde 4D statüsüyle kadrolu işçi olarak kamuya geçmiş olacak" diye konuştu.