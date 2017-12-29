Taşerona kadro son dakika 2018 KHK taşerona kadro sınavı ikramiye ve maaşları

Taşeron işçilerin ikramiye ve ödemeleri merak ediliyor. 2 Ocak'ta kadro başvurusu yapacak olan taşeron işçiler belediye şirketlerine geçerse iki ikramiye alabilecekler mi? Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci 90 günde tamamlanacak. Bakanlık, geçiş sürecinde işçilerin herhangi bir feragat belgesi vermek zorunda olmadığını belirtti. Taşeron işçilere, 4C’lilere ve mevsimlik çalışanlara müjdeler KHK ile hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve son yayınlanan KHK ile birlikte resmileşen taşeron düzenlemesi ile ilgili ayrıntıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. Taşeron işçilere, 4C’lilere ve mevsimlik çalışanlara müjdeler KHK ile hayata geçirildi. 4 Aralık itibariyle çalışmakta olan taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçecek. 10 gün başvuru süresi olacak, 90 gün içinde de sınav dahil işlemler tamamlanacak. İşte taşeronun kadroya geçişi ile ilgili merak edilenler ve yapılan açıklamaların ayrıntıları....Taşerona kadro kimleri kapsıyor? ve Taşeron işçi kadro sınavı nasıl olacak? sorunusa yönelik son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak. Kıdem tazminatı ve izinlerde hak kaybı olmayacak. Taşeronlar sınava tabi tutulacak. Başbakan Binalı Yıldırım'da taşeron ile ilgili yaptığı açıklamada "Taşeron meselesi son birkaç yıldır gündemde. Sorunları çözeceğimizi ifade etmiştik ve yasal düzenleme yapıldı. 1 milyon civarında, kamuda alt işveren çerçevesinde çalışan kardeşlerimiz devlette daimi kadroya geçmiş oldu." dedi. Yeni açıklamalar heyecanla beklenirken Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan gelen bilgilere göre, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır" denildi.



SON DAKİKA: Başbakan Yıldırım'dan taşeron açıklaması



Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket öncesi açıklama yapıyor. Yıldırım, taşeron işçilerin sendika üyelikleri ile ilgili 'Hangi sendikalara üye olacağı kendi karar verecekleri bir iştir ve bu konuda özel bir gayret içinde olanlara müsamaha göstermeyiz' dedi.







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan taşeron işçilere yönelik yapılan açıklama şu şekilde: "Alt işveren işçisi kardeşlerimize yönelik düzenlemenin de yer aldığı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanmasının ardından, geçiş sürecinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerimizin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerimizin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmemektedir. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır.



2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerimizin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacaktır.



BÖYLE BİR UYGULAMA KHK'DA YER ALMAMAKTADIR



Alt işveren işçilerimiz 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerimizin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacaktır. İşçilerimizin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacaktır. Bu işlemlerin ardından işçilerimiz çalıştıkları kurumda istihdam edileceklerdir. Alt işveren işçilerimizin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmemektedir. Böyle bir uygulama KHK'da yer almamaktadır. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir.



BU SÖZLEŞME, İŞÇİLERİMİZ AÇISINDAN HERHANGİ BİR HAK KAYBINA SEBEP OLMAYACAKTIR



İşçilerimiz, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları İDARE İLE sulh sözleşmesi yapacaklardır. Bu sözleşme, işçilerimiz açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacaktır



ALT İŞVEREN ŞİRKETLERİ SULHE TARAF OLMAYIP, BUNDAN YARARLANAMAZLAR



Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmemektedir. Alt işveren şirketleri sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamazlar.



KIDEM TAZMİNATINA ESAS OLAN TOPLAM HİZMET SÜRESİ İLE İZİN SÜRELERİ



Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. Bu prosedür, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olup, yeni bir düzenleme değildir."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 900 bin taşeron işçi, 4C'li ve mevsimlik çalışana müjdeleri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçti. KHK'ya göre; 4C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 4C statüsü kaldırılacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri, kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay uzatılabilecek. Taşeron işçiler ise sürekli işçi kadrosuna geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı'nda da taşeron bulunuyor. Hepsi kadromuz içine giriyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor. 300-400, belki 500 liraya arkadaşlarımız çalışıyor. Taşeron falan kullanılmayacak. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız" diye konuştu. Düzenlemedeki ayrıntılar şöyle:

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler muradına erdi. Taşeron çalışanları sürekli işçi kadrosuna geçişini sağlayacak düzenleme, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçti. Düzenleme 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek, taşeron işçilerin kadroya alınması süreci başlayacak.







Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D statüsünde istihdam edilecek. Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı da belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak.



Kadro imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. 4 Aralık'ta askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.



Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Taşeron işçilerde sadece mesleki bilgilere yönelik sınavı geçme ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memur olabilme şartları aranacak. İşçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Bu aşamanın ardından işçiler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.



Başvuranların, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.



Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek. Taşeron işçilerin kıdemleriyle birlikte geçişleri gerçekleştirilecek.



Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu'nca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.



4 ARALIK MİLAT: Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırmakta olanları kapsayacak.



DAVALARDAN FERAGAT ŞART: Kadroya geçmek isteyenler açtıkları davalardan, icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyanda bulunacak.



2 OCAK'TA BAŞLIYOR: Düzenleme 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde başvurular alınacak.







90 GÜNDE KADRO: Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.



İZİNDEKİLER DE KAPSAMDA: Doğum, hastalık, askerlik izninde olanlar da kadroya geçecek.



EMEKLİLĞE KADAR: İstihdam süreleri sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyecek.



YAŞ-EĞİTİM SINIRI YOK: Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. İşlemler Çalışma ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülecek.



SÖZLEŞMEDEKİ ÜCRET ESAS: Geçişte mevcut işyerinin girdiği iş kolunda kurulu işyerinden bildirilen ücret, mali-sosyal haklar, en son imzalanan toplu iş sözleşmesi bitimine kadar uygulanmak suretiyle oluşan ücret ve sosyal haklardan fazla olamayacak.



4 BİN 621 LİRALIK PİYANGO: Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye, 4 parça olarak ödenecek. Bu tutar halen brüt 4 bin 621 lira. Asgari ücretteki artışla yükselecek.



KIDEM KAYBI YOK: İşçilerin kıdemleriyle birlikte geçişleri gerçekleştirilecek.



MERKEZ, TRT, ZİRAAT KAPSAM DIŞI: Taşeron düzenlemesinde 59 kamu kurumu kapsam dışında bırakıldı. TRT, AA, Çaykur, Devlet Hava Meydanları, Elektrik Üretim A.Ş., ESK, Makine Kimya, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, TOKİ, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası kapsam dışında kalan kurum, kuruluşlar içinde yer alıyor.



TAŞERON FİRMALAR DA KORUNDU: Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerinde yapılan işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Firmaların kullandığı ekipmanlar kamu tarafından satın alınacak ya da kiralanma imkanı sağlanacak.







KURS UYARISI

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz . Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek" diye konuştu. Sınav uygulamasının eleme anlamı taşımadığını belirten Sarıeroğlu, "Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz. Sınav yaptıkları işle alakalı olacak" ifadesini kullandı.



İŞÇİLERİN GELİRİ ARTACAK

Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere yıllık 52 gün ilave tediye 4 parça olarak ödenecek. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bu konuda, "İlave tediye yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artacak. Bu şekilde kadroya geçen işçilerimizin ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak. İlerleyen yıllar içerisinde belli bir dönem sonrasında, çünkü toplu sözleşmeleri var, bu sözleşmelerin bitiminden sonra da inşallah daha da iyi şartlar konusunda hep birlikte oturup müzakere masasında çalışıp, kardeşlerimiz için iyi olanı yapacağız" açıklaması yaptı.



TAŞERON FİRMALAR MAĞDUR OLMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız" dedi. Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirten Sarıeroğlu, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi. Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."



KAPSAMDAKİ KURULUŞLAR



GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER: TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdares i Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.



ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER: Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, TİKA, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu.







DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ KURUMLAR: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.



KHK EKİNDE LİSTESİ BULUNAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı.



SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI: Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.



MAAŞLAR BRÜT 385 TL ARTACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşerona kadro konusunda bazı açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalardan bazı detaylar;



"Çalışanlarımız kadroya sözleşme şeklinde değil direk geçmiş olacaklar. Geçmiş dönemlerdeki kadroya alım süreci nasılsa koyduğumuz mekanizma da aynı şekilde. Yeni birşey eklemedik. Toplu sözleşmeleriyle birlikte bağıtlanmış olan sözleşmelerimiz var. Direk etki edecek konu 52 günlük bir ilave tediye artışı ve katkısı olacak. Yılda kamu işçilerine verilen zaten bu ilave tediyemiz uygulamada. Yılda 4 parçada gerçekleştiriliyor. Aya vurduğumuz zaman bürüt 385 lira gibi bir artışla inşallah 3 ay sonunda karşı karşıya gelmiş olacaklar. Zaman içerisinde toplu sözleşmeler, bittikten sonra da yeni süreçlerde inşallah bütün sosyal haklar, ücretler normal seyrine normal yoluna girmiş olacak."



BELEDİYE, İL ÖZEL İDARESİ VE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ ÇALIŞANLARI İKTİSADİ TEŞEKKÜLERDE İSTİHDAM EDİLECEK

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçilerimiz ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçilerimiz artık bu idarelerinin kendi İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecektir.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacaktır.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin İktisadi Teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecektir.



TAŞERON İŞÇİNİN KADRO TARİHİ



4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.



Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.



SULH SÖZLEŞMESİNİ UNUTMAYIN



Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar.



Feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacak. Taraflar üzerinde vekalet ücretine hükmolunmayacak. Hükmedilen vekalet ücretleri tahsil edilmeyecek.



4 ARALIK 2017 TARİHİ ÖNEMLİ



Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.



SÖZLEŞMESİ ASKIDA OLANLAR DİKKAT!



4 Aralık 2017 tarihinde doğum, hastalık nedeniyle raporlu veya askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar, askerliğin veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunmak zorunda.



ÇAĞRI MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLAR DA DAHİL EDİLDİ Mİ?



Kadro hakkından, hizmet alımı bedelinin yüzde 70’i ve üzeri personel harcamalarından oluşan işlerde çalışan taşeron işçiler yararlanacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak kabul edilmeyecek ve buralarda çalışan kadroya alınmayacak.



KADRO HAKKI YANLIŞLIKLA VERİLENLERE TAZMİNAT YOK



2 Nisan’da kadro süreci tamamlandıktan sonra gerekli şartları taşımadıkları halde kadro hakkından yararlandırıldıkları sonradan tespit edilenler, hiçbir tazminat ödenmeden işten çıkarılacak. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu haktan yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler geri alınacak.



ŞEHİR HASTANELERİNE KADRO



Şehir hastanelerinin açılması dolayısıyla kapatılan veya kapatılacak hastanelerde 160 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı 4 Aralık 2017 tarihinden önce kapatıldı. Şehir hastaneleri dolayısıyla daha önce kapatılan hastanelerde çalışan taşeron işçileri de kadro hakkından yararlanacak. Bu işçiler, ihtiyaç duyulan kurumlarda istihdam edilecek.