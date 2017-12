Taşerona kadro son dakika nasıl verilecek Taşeron işçi kadro uygulamasından kimler yararlanacak

Taşerona kadro nasıl verilecek? Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) personeli kadroya alınacak mı? Taşerona kadro uygulamasından kimler yararlanacak? Kamuda taşeron kadrodakiler ve mevsimlik işçiler kadroya alınacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşeron işçi düzenlemesi hakkında yapılan düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre kamuda 4C statüsünde çalışanlar 4B kadrosuna alınacak. Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin KHK ile yapılabileceği belirtiliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilere kadro düzenlemesi için Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah, düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin ayrıntılarını anlattı. Taşerona kadroya dair bilmeniz gerekenler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



Taşeron işçiye kadro KHK ile verilecek. Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin KHK ile yapılabileceği belirtiliyor. Yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin gözü kulağı hükümetten çıkacak karar çevrildi. 1 Ocak tarihine kadar teknik olarak düzenlemenin hayata geçmesi gerekiyor. Bu nedenle düzenleme KHK ile yapılabilecek. Meclis 22 Aralık'ta bütçe görüşmelerini sonlandırıp tatile girecek. TBMM'nin gündeminde 9 Ocak'a taşeron işçi düzenlemesi bulunmuyor. Çıkarılacak KHK ile işçilere kadro verilecek.



Taşeron işçileri kadroya kavuşturacak düzenlemenin kapsam ve detaylarının birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılması ve ardından hızlı bir şekilde yasalaşması yönünde adımların atılması öngörülüyor.







TAŞERON İŞÇİLERDEN KADROYA BAŞVURANLARA SINAV YAPILACAK



Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak.



Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.



Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak.



(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından

kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar

arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) (stajyer)

olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında

başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. SGK kapsamında olanlara 4 A’lı denmektedir.



4B KADRO



B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının

ardından ÖSYM başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka her

hangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur,

koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır.



4C KADRO



Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.



2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşmelerine devam ediliyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, tasarının üçüncü maddesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Varlık Fonu'nun Başbakanlığa bağlı olduğuna dikkati çeken Ağbal, fonun yatırım programının hazırlanması ve organizasyon yapısının oluşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Ağbal, 2018 yılı için 20 bin öğretmen atamasının planlandığını anımsatarak, 2018'deki toplu sözleşmeyle öğretmenlerin refahının artacağını dile getirdi.



Bitcoin ile ilgili bir soru üzerine Ağbal, "Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız." şeklinde konuştu.



Taşeron işçilere yönelik yapılacak düzenlemeyle ilgili soru üzerine de Ağbal, şunları söyledi:



"Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz."



Ağbal'ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, düzenlemenin Meclise gelmesi halinde her türlü olumlu katkıyı yapacaklarını belirtti. Altay, düzenlemenin KHK ile yapılmasının, içinde barındıracağı kimi adaletsizliklere yargı yolunu kapatacağı için daha büyük sorunlara yol açacağını savundu.



ÇALIŞMA BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU TAŞERON AÇIKLAMASI



Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satır başları;



Cumhurbaşkanımızın bana ilk talimatıydı. "2018'e girmeden önce bu taşeron işini halledeceğiz" dedi, o gün talimatı almıştık. Zaten sahadan bildiğimiz konulardı. Talepleri tespit etmiştik. İnşallah karşılamışızdır. 900 bin emekçimizin ailesine dokunan bir düzenleme oldu.



450 bin çalışanımızın tamamını 'amasız-fakatsız' direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın.



İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler.



Personel alımına dayalı olarak ihaleleri artık bundan sonra kamuda ve belediyelerimizi devreden çıkarıyoruz.



Üçüncü düzenlememiz geçici veya mevsimlik işçiler. Buradaki talep çalışma sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bize iletilmişti. 4 ay daha uzatılmasını ön görüyoruz.



Bütün taşeron firmaları devreden çıkartıyoruz, tamamı BİT'in (Belediye İktisadi Teşekkülü) işçisi elemanı olacaklar.



Dördüncü düzenlememiz de yine çok büyük bir alan. 4C'de çalışan, özelleştirmeden gelenler... TÜİK'teki kardeşlerimiz bizler var mıyız diye, Meclis'te 4C'de çalışanlar var. YSK'da da var.



Evet onlar da var, onları da dahil ettik sürecin içerisine. Onlar da 4B'li olarak çalışma hayatlarına devam edecekler.



Hedefimiz taşeron çalışmayı kamunun gündeminden kaldırmak olduğu için 'asıl iş - yardımcı iş' ayrımı yapmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığından itibaren bu kapsamın içinde olacaklar. Sürekli çalışma şekline sahip olanlar... Mesela askerde olanlar, doğum izninde olan veya hastalık nedeniyle rapor sebebiyle taşeronda çalışıp şu anda askıda olanlar olabilir, biz bu kardeşlerimizi de dahil ettik. Sözleşmesi askıda olanlar içi rahat etsin. Döndükten sonra kadrolu şekilde çalışmalarını sağlayacağız.



Eğer emekçi kardeşlerimizi çıkarıp başkasını sokmaya çalışırlarsa kapsam dışı olacak.



Emekli yaşı gelenler kapsam dışında mı kalacak? biz çalışan lehine düzenleme içinde olduk. Emeklilik hak kazanma, yaşı geçmiş olabilir ama maaş almaya hak kazanamayanlar olabilir. Emekli maaşı almaya hak kazanıncaya kadar kadrolu işçi olarak devam edecekler.



Biz şu anda taşeron şirketlerinden devir alacağız. Devir şeklinde, iş kanununda yer alan çalışma şekli bu. Kıdemleri, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte bu devirleri gerçekleştireceğiz.



Böyle yaptığımız için, yıllık izinleri ve hakları temin edilmiş olacak.



Hangi sendikadaysalar devam etme imkanları var. Toplu sözleşmenin devamını istedik ki bir kargaşa, bu geçiş sürecinde önümüzdeki iki sene süresince yaşanmasını arzu etmiyoruz. Mevcut şartları koruyarak, ücret de buna dahil. Geçiş imkanı sağlamış olduk.



Taşeronda çalışan bir çok işçi kardeşimizde, şehir hastanelerinde kurulan illerde çalışanların sağlık bakanlığı ile bağlantı kesiliyordu. Daha önce çalışanların bu şehir hastanelerine geçişi olmuştu.



30 bin kişilik bir grubumuz vardı. Biz onların da geçişleri şehir hastanelerine geçmiş olsa da 30 bin kişilik sağlıktaki işçi kardeşlerimizi bu gruba aldık.



Aynı iş yerinde aynı işi yapıyor olacaklar. Öyle bir şey olduğu zaman işin içinden çıkmamız mümkün olmaz. En ufak bir değişiklik yok.



İlkokul mezunundan yüksek lisansa tamamını aynı şekilde geçişini sağladık. Biz ayrımsız, hiçbir sınırlama koymadan mevcutta neyse aynı şekilde... İşler aksamasın, süreç tamamen tamamlansın diyerek hep bakış açımız böyle oldu. Bu tarz talep gelirse olumlu bir cevap olmayacak. Çünkü 900 bin kişi olacak.



KİT PERSONELİ KADROYA ALINACAK MI?



Kamu İktisadî Teşebbüsü (KİT) kavramı devletten devlete değişmekle birlikte, genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren Devlet Kuruluşlarnı ifade eder.



Türkiye'de Kamu İktisadî Teşebbüsleri ifadesi ilk kez 1961 Anayasası’nda kullanılmıştır. 233 sayılı KHK'de KİT’ler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuşlardır. Başbakan Binali Yıldırım, kadro verilmeyeceği ortaya çıkan KİT taşeronlarına yönelik olarak "Taşeronların daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışma tamamlanma aşamasına geldi. İçeriğine ilişkin açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacak. Söylenenlere itibar etmeyin" dedi.