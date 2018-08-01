37 yaşındaki kadın tatilde yediği tavuktan öldü

37 yaşındaki İngiliz Natalie Rawnsley, Yunanistan'da kocası ve iki genç oğlu ile birlikte tatildeydi. 37 yaşında olan kadın yaşına rağmen kendine çok iyi bakıyordu. Otelde yedikleri bir akşam yemeği sonrası fenalaştı. Olayın soruşturmasını yapan Westminster Coroner Mahkemesi, genç anne Natalie'nin, bir otelin restoranında tavuk tüketmesinden sadece 36 saat sonra hızla kötüleştiğini açıkladı. Vücudunun her yerinde kan pıhtıları oluşan genç annenin kan damarları pıhtılaşma nedeniyle çalışmayı durdurdu. Kadının eşi Rawnsley, “Otelin iki veya üç restoranı vardı. Bir restoranda oturup dördümüz hep birlikte yemek yedik. Her iki çocuğum da benimle birlikte makarna, ekmek ve sosis tarzı şeyler yedi. Natalie'nin ise tavuk, salata, karides ve sebzeden oluşan tamamen farklı bir akşam yemeği vardı. Natalie yemeğiyle geri döndüğünde masadaydık. Natalie onu yemeye başladı ve tavuğu keserken tavuğun içinden kırmızı renk kan çıktı. O bölgeyi temizleyip tavuğu yemeğe devam etti. Tavuktan birkaç parça ağız dolusu yedi"

BİRDEN FENALAŞMAYA BAŞLADI

Natalie'nin kocası, eşinin kendisini iyi hissetmediğinden şikayet ettiğini ancak durumuyla ilgili başka spesifik bir şeyden bahsetmediğini söyledi. Uyuyup sabah uyandıklarında Natalie'nin bacağında ağrı olduğunu ve üzerinde kırmızı lekeler olduğunu aktardı. Durumu git gide ağırlaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Stewart: "Saat 13:00 civarında eşimin erkek kardeşi ve ben monitörden kalp atışlarının zayıfladığını fark ettik. Çığlık attım ve abisi de çığlık attı. Tıbbi yardım geldi ve biz odadan çıkarıldık." diye konuştu.

Soruşturmanın sonucunda genç kadının ölümüne neden olan şeyin yaygın bir enfeksiyon türü olan "Koli basili" olduğu anlaşıldı.

(Hürriyet)