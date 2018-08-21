TDV, Sudan'da bin büyük baş hayvan keserek, kurban etlerini yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'da İslami Davet Örgütü'nün koordinasyonuyla bin büyük baş hayvan keserek, kurban etlerini yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.