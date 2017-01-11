Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Tekirdağ Valiliği son dakika açıklaması

Tekirdağ'daki öğrenciler okulların yarın da tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Meteoroloji'den Trakya için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Uyarıda don ve buzlanma konusunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Günlerdir soğuk ve kar yağışlı havanın hakim olduğu Tekirdağ'da okulların tatil edilmesine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan karar veriyor. Öğrenciler şimdi Valilik'ten yapılacak tatil açıklamasını bekliyor.

TEKİRDAĞ'DA YARIN 13 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Trakya'da şu an için Tekirdağ Valiliği tarafından herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Tekirdağ için yapılacak son dakika tatil açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: Trakya'da Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Ayrıca buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.

TEKİRDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

TEKİRDAĞ’DA 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

TEKİRDAĞ’DA 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır” denildi.

TEKİRDAĞ'DA OKULLAR 9 OCAK PAZARTESİ TATİL

Tekirdağ’da kar yağışı, soğuk ve buzlanma nedeniyle ilçeleri de kapsayacak şekilde okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi. Öte yandan, Tekirdağ Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hamile ve engelli olan devlet memurlarının da 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu