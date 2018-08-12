Tekirdağ'da aç kalan köpekler, tavuk ve hindileri telef etti

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İmam Hatip Anadolu Lisesi arkasında bulunan Adnan Yuvarlak’a ait çiftliğin bahçesinde bulunan tavuk ve hindilere başıboş köpekler saldırdı. Çiftliğe gitmek üzereyken giriş kapısının altından çıkan köpeği gören çiftlik sahibi Adnan Yuvarlak, tavuk ve hindilerinin telef olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.

"Sadece bir tavuk sağ kalmış"

Büyük bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Adnan Yuvarlak, kümeste 50 hayvanının telef olduğunu, sadece bir tavuğunun sağ kurtulduğunu söyledi. Belediyenin başıboş köpeklere çözüm bulması gerektiğini kaydeden Yuvarlak, "Çiftliğime hayvanlarımı dolaşmaya gelirken kapının altından köpek çıktı. Geldim kümese baktım ne tavuğum kalmış, ne de hindim. 50 tane can gitti, yazık değil mi bu hayvancıklara" diye konuştu.

"Malım mülküm gitse bu kadar üzülmezdim"

"50 bin lira kaybetsem bu kadar acımazdım" diyen Yuvarlak, "Belediyeye sesleniyorum; bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunsun. Üzüntüm çok büyük. Malımı mülkümü çalsalar bu hayvanlara üzüldüğüm kadar üzülmezdim. Yazık günah bu hayvancıklara, gözüm gibi baktım onlara, hepsi neşe kaynağımdı. Olmaz böyle bir şey kaymakama kadar şikayet edeceğim" dedi.