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Tekirdağ’da erkek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde erkek cesedi bulundu.

  • İHA
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Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belirtilen adreste 112 ekiplerinin eks olmuş bir erkek şahsı tespit ettiklerini ihbar etmesi üzerine polis ekipleri adrese intikal ederek ceset üzerinde incelemede bulundu. Yatağın yanında yatar vaziyette bulunan cesedin Ç.A.’ya (52) ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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