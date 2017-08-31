Tekirdağ’da etkili olan poyraz nedeniyle gün boyu çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul ve yakın illerden Tekirdağ’ın Kumbağ ve Altınova plajlarına gelen tatilciler, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle dev dalgaların arasında yüzmek zorunda kaldı. Hızı saate 70 kilometreye kadar bulan rüzgarda oluşan dalgalar arasında denize giren tatilcilerden bazıları boğulma tehlikesi geçirdi.

"Ölümle dans ediyorlar"

Denize girenler için 'Ölümle dans ediyorlar' diyen tatilci vatandaşlardan İlhan Keskin, "Deniz dalgalı ama hava güneşli. Sadece açılmamak lazım. Açılırsak dalga devirebilir ya da bizi yorabilir. Giren giriyor özgüvenleri yüksek insanlar ya da ölümle dans ediyorlar" dedi.

Tatilcilerden Tamer Özkaya ise dalgalar arasında denize girmenin tehlikeli olduğunu ifade ederek, "3 gündür buradayım hava tam güneşlenmelikti. İkinci gün hava böyle esmeye başladı. Bugün de deniz biraz dalgalı, insanın giresi pek gelmiyor. İlk gün gelsem bu havada hevesim için ben de girerdim. Herhalde iyi yüzme biliyorlar" diye konuştu.

Boğulma tehlikesi geçirenler oldu

Öte yandan dev dalgalar arasında denize girip boğulma tehlikesi geçiren bir tatilci vatandaş, ‘imdat’ bağırışları üzerine diğer tatilci vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarıldı. Vatandaş için ambulans çağrılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca dalgalar nedeniyle sabahtan akşama kadar çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.