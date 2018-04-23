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Tekirdağ'da intihar için balkona çıkan kızı, polis kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde ailesinin kendisine baskı uyguladığını öne sürerek evlerinin balkonundan atlamak isteyen Y.N.Y. (14) adlı kızı, polis ekipleri su verme bahanesiyle kolundan tutarak kurtardı.

  • DHA
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Kapaklı Atatürk Mahallesi Müjde Sokak’ta bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Y.N.Y., balkona çıkıp intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı polisi, kızın annesine ulaşamayınca çilingirle kapıyı açarak içeri girdi. Polisler, annesi ve babası ayrı olan ve annesinin kendisine baskı yaparak kapıyı üzerine kilitlediğini iddia eden genç kızı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı şişme yatakla önlem aldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve polis ekipleri, Y.N.Y.'yi intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Y.N.Y.,  annesinin üstüne kapıyı kilitlediğini, baskılardan bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söyledi.
 
Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince su verme bahanesiyle Y.N.Y.'yi  tutan polis, balkondan indirdi. Y.N.Y.'nin sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

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