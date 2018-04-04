Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Çorlu-Çerkezköy yolunda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan Alican Yılmaz yönetimindeki 34 FK 0705 otomobil, aynı istikamette seyreden Menderes Kara idaresindeki 34 UB 449 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurda yığına dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, otomobildeki Alican Yılmaz ile arkadaşları Ebru Demir ve Esengül Comba’nın hayatını kaybettiği belirlendi. 
 
Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından 3 arkadaşın cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA